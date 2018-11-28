Пятая часть молочных продуктов на российском рынке оказалась фальсификатом. Доля фальсифицированной молочки достигает 20%. Об этом заявили в Россельхознадзоре, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на Коммерсант.

«По нашим исследованиям, мы работаем по риск-ориентированному подходу, до 20% есть масса примеров фальсификата — и 18%, и 19%, и 20%. Причем это зависит от ряда обстоятельств»,— сообщил Сергей Данкверт в рамках V международного агропромышленного молочного форума. Господин Данкверт подчеркнул, что приведенные им цифры подтверждаются протоколами исследований Россельхознадзора.

Он добавил, что нарушители обманывают не только потребителей, но и государство, «потому что они НДС заплатили как за натуральное молоко, а если с растительными добавками — НДС должен быть больше». По словам главы ведомства, протоколы исследований продукции нередко не соответствуют действительности и фальсифицируются.