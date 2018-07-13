Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Якутии

13.07.2018 г. в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по РС(Я)» поступила информация о том, что на станции Беркакит произошел сход вагонов. На место происшествия незамедлительно была направлена оперативная группа ФГКУ «4 ОФПС по РС (Я)»

В ходе организованного взаимодействия установлено, что на станции Беркакит произошел сход 5 вагонов груженых углем. Всего в составе было 60 вагонов с углем, опрокинулись и сошли с рельс с 43-47 вагоны. Погибших и пострадавших нет.

На месте работает аварийно-восстановительный поезд, на станции Беркакит всего 16 путей, сход вагонов произошел на пути №5. Сход вагонов движению поездов не мешает.