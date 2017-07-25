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Республика
25 июля 2017, 16:00
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Пять тонн взрывчатки прибыло в республику

По данным Департамента по лесным отношениям Республики Саха (Якутия), накануне в республику прибыли 14 специалистов ФБУ «Авиалесоохрана» с пятью тоннами взрывчатого материала для проведения взрывных работ на сложных участках лесных пожаров в Вилюйском районе.

Основанием для применения взрывных работ стала труднодоступность места действия природных пожаров и высокая захламленность лесного участка, вследствие чего применение наземной техники для прокладки минерализованной полосы невозможно. В соответствии с Федеральным законом № 218 от 23 июня 2016 года, проведением взрывных работ для тушения лесных пожаров занимается только ФБУ «Авиалесоохрана».

Также специалистами федерального ведомства Авиалесоохраны планируется проведение работ по искусственному вызыванию осадков. Для этого будет использоваться самолет Ан-26, оснащенный специальным подвесным оборудованием «Веер» с кассетами, содержащих пиропатроны,  и пультом управления запуском в салоне воздушного судна.

Необходимо добавить, что данные мероприятия осуществляются за счет средств федерального бюджета в рамках государственного задания ФБУ «Авиалесоохрана».

Работы по наращиванию сил и средств для тушения природных пожаров в республике продолжаются. На сегодняшний день в республике с лесными пожарами борются более 400 человек и 23 единицы техники.

Все превентивные мероприятия проведены в полном объеме. Основные усилия Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) направлены на защиту населенных пунктов, а также на координацию сил и средств, задействованных в тушении лесных пожаров. Угрозы населенным пунктам, объектам экономики и социально значимым объектам на территории Республики Саха (Якутия) в настоящее время нет.

На территории Якутии продолжает работу авиация МЧС России. Самолет-амфибия Бе-200 ЧС Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России задействован в тушении природного пожара  в Вилюйском районе республики.

«Благодаря совместной работе с наземной группировкой, немного приостановили лесной пожар в Вилюйском районе. Водоемов для забора воды нашим судном в той местности достаточно. Будем продолжать нашу работу», — отмечает Олег Лапутько, командир авиационного звена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, командир воздушного судна Бе-200 ЧС.

На территории республики  действует режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера.  Также в связи с установлением повышенного класса пожарной опасности, в целях недопущения возникновения лесных пожаров на всей территории Республики Саха (Якутия) действует особый противопожарный режим.

 

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Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я)
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