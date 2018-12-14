«Пять шагов к Новому году»: шаг первый

В рамках благотворительной акции «Пять шагов к новому году» 11 декабря заместитель главы Якутска Василий Гоголев и руководители ряда структурных подразделений окружной администрации вместе со своими сотрудниками навестили жителей республиканского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

С наступающим праздником жителей дома-интерната поздравили главный архитектор города Семен Сергеев, начальник Департамента градостроительства Северина Архипова, директор Департамента жилищных отношений Анна Александрова, директор МКУ «Главстрой» Иван Ефимов, руководитель «Службы информации рекламы и контроля» Людмила Корякина, начальник Управления дорог Валерий Домотов, директор «Агентства по развитию территорий» Евгений Григорьев, директор «Главного архитектурно-планировочного учреждения» Михаил Черов.

Сотрудники мэрии своими силами подготовили концертную программу с песнями под гитару, игрой на хомусе и восточными танцами. Концерт, а также мини-конкурсы вызвали улыбки и бурные аплодисменты зрителей. Акцию поддержал и принял участие народный артист РС (Я), член Союза авторов-исполнителей Якутии» Владимир Татаринов.

Все пожелания в этот день звучали, как гимны мудрости и опыту старшего поколения. В завершение мероприятия жителям были вручены новогодние подарки: инвентарь для настольного тенниса и диван.

Работники дома-интерната поблагодарили организаторов за тёплые слова и эмоции, подаренные пожилым людям.

Отметим, что благотворительная акция «Пять шагов к Новому году» вместо новогодних корпоративов инициирована главой города Сарданой Авксеньтьевой. Каждый заместитель главы города Якутска вместе с подведомственными структурами и предприятиями собственными силами организует и проводит предновогоднее мероприятие в социальном учреждении.