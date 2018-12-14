Пять шагов к новому году: праздник для воспитанников адаптивной школы-интерната

В рамках новогодней акции «Пять шагов к новому году» работники Окружной администрации города организовали благотворительную акцию для воспитанников адаптивной школы-интерната № 28 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

С наступающим новым годом детей и работников школы-интерната поздравили заместитель главы города Павел Кириллин и сотрудники аппарата Окружной администрации, Департамента по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ и других структур мэрии.

Отметим, что инициатива проведения акции принадлежит главе города Сардане Авксентьевой, которая решила отойти от традиционных новогодних корпоративов в пользу проведения благотворительных акций в социальных учреждениях.

В этот день, 13 декабря сотрудники мэрии подготовили для воспитанников школы приятные сюрпризы. Детям показали новогодний спектакль «Волшебные часы», по сюжету которого сказочные герои должны были вернуть украденные ключи от часов Деда Мороза, отсчитывающих время до нового года.

«Очень понравился спектакль, чудесный и сказочный. Рада, что добро победило. Желаю, чтобы в этом году у всех детей исполнись заветные мечты», — поделилась воспитанница школы-интерната Анастасия Козакова.

По словам организаторов, акция призвана привлечь внимание людей к тем, кто действительно в этом нуждается.

«Сама благотворительная акция является внеплановой. Мы надеемся, что нашу инициативу подхватят другие организации и предприятия города. Так они смогут поделиться теплом своих сердец с теми, кто особенно в этом нуждается», — отметил заместитель главы города Павел Кириллин.

Подобные акции нужны детям, считает директор школы-интерната № 28 Ирена Слепцова: «Театрализованное представление позволяет вовлечь детей в общение, прививает полезные социуму нормы поведения и взгляды. А для детей, которые лишены родительского тепла и заботы, особенно важно почувствовать себя нужными этому миру».

После веселых конкурсов и вручений подарков дети вместе с Дедом Морозом закружились в хороводе.

Согласно условиям акции «Пять шагов к Новому году», каждый заместитель главы города Якутска вместе с подведомственными структурами и предприятиями собственными силами организует и проводит предновогоднее мероприятие в социальном учреждении.