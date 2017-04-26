Пять причин выбрать «Бэс Чагда» — особый подход к якутянам

Приближается долгожданная пора летних отпусков и перед многими встанет вопрос: «Где и как отдохнуть?». Отдых на природе для якутян после долгой и холодной зимы – физиологическая потребность. Множество курортов, санаториев и домов отдыха конкурируют, привлекая клиентов. SakhaLife каждый день знакомит читателей с лучшими предложениями по отдыху как за границей, так и внутри России. А сегодня мы расскажем про санаторий «Бэс Чагда» в Подмосковье. Потому что это единственное место отдыха за пределами республики, где якутян знают, любят и ждут, с пониманием относятся к нашей ментальности, готовят наши национальные блюда. Да и лечат нас там свои же якутяне.



Во-первых, само якутское название санатория «Бэс Чагда» («Сосновый Бор») звучит привычно для нашей уха. Он расположен в 25 км к западу от Москвы по Рублево-Успенскому шоссе в престижном поселке «Сосны», в живописном сосновом лесу, раскинувшемся на берегу Москва-реки. Высокое содержание атмосферного кислорода, умеренные температуры внешнего воздуха зимой и летом оказывают общеукрепляющее воздействие на организм отдыхающих в санатории. Чистый воздух и целебный аромат соснового бора испокон веков считались идеальными средствами при заболеваниях органов дыхания.



Ароматическое масло сосны оказывает противовоспалительное и отхаркивающее действие, помогает дышать «полной грудью», стимулирует кислородный обмен. Кроме того, радующая глаз природа, обилие цветов, пение птиц и веселые игры постоянных обитателей – белок, способствует хорошей релаксации и восстановлению организма.



Во-вторых, санаторий «Бэс Чагда» специализируется на заболеваниях сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, пищеварения и мочеполовой системы, заболеваниях нервной системы. В санатории работают опытные высококвалифицированные врачи. Из четырнадцати врачей – 6 кандидаты медицинских наук. Возглавляет медицинское отделение санатория главный врач, окончивший Якутский госуниверситет, КАЗАНЦЕВ Алексей Владимирович. Кардиолог с большим опытом работы ПРОТОДЬЯКОНОВА Нюргуна Васильевна, гинеколог СЛЕПЦОВА Наталья Иннокентьевна, врач ЛФК профессионал своего дела КОСТЮКЕВИЧ Надежда Николаевна, физиотерапевт РАФАИЛОВ Чагыл Адюмович, врач мануальной терапии ГОЛИКОВА Татьяна Павловна, стоматолог САВВИНОВ Иван Иванович, врач диетолог НОГОВИЦЫНА Лидия Васильевна — вот основной костяк, многие из которых работают с создания санатория. И все они якутяне, стало быть, отдыхающим из Якутии психологически комфортно лечиться у врачей-земляков. Медицинский персонал прием и диагностику проводит с использованием высокоэффективных медицинских средств.Санаторий предлагает квалифицированное медицинское обслуживание с индивидуальным подбором курса лечения и оздоровительных процедур. В санатории работают лечебно-диагностическое отделение, кабинет талассотерапии, колонотерапии, механотерапии, мануальной терапии, вакуумного массажа и многое другое.



В-третьих, в санатории четырехразовое сбалансированное здоровое питание с элементами национальной кухни. Раз в неделю подается якутская похлебка, саламат и якутская лепешка. Все это нравится отдыхающим не только из Якутии, но и других регионов. Ежедневная свежая выпечка, фирменные пряники «Бэс Чагда» и многое другое находит отклики и благодарности отдыхающих.



В-четвертых, это наш якутский санаторий, принадлежащий республике. А значит, выбирая «Бэс Чагда», мы отдыхаем за пределами республики, но укрепляем рублем бюджет родной Якутии.



В-пятых, в «Бэс Чагда» уже сейчас начались позитивные изменения, и реформы продолжаются. Руководит этим санаторием Юлия ПЕСКОВСКАЯ, которую никому из якутян представлять не надо. Юлия Анатольевна 10 лет возглавляла министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия), то есть эту сферу она знает как профессионал, организатор и управленец. Большинство якутян голосовали за нее на всенародных выборах, и Юлия Песковская представляла наши интересы в V созыве Государственной Думы Российской Федерации. Это человек с огромным опытом взаимодействия с государственными учреждениями, она умеет работать с кадровым потенциалом республики.



SakhaLife поинтересовался, какие кадры недавно приняты в санаторий. И нам их перечислили поименно: главный бухгалтер САВВИНОВА Рена Петровна, муж которой многие годы работает в санатории стоматологом; заместитель генерального директора — главный врач КАЗАНЦЕВ Алексей Владимирович, окончивший Якутский госуниверситет, ранее работавший в республиканском учреждении в Якутске; заместитель генерального директора по эксплуатации КОРЧАКА Николай Иванович, бывший работник АЛРОСА из Айхала; начальник службы размещения и сервиса ТИШАКИНА Лилия Петровна, бывшая коллега Юлии Анатольевны по работе в Правительстве Тульской области; начальник отдела кадров ОСАДЧЕНКО Любовь Николаевна из Ямало-Ненецкого округа; заведующая производством по организации питания ЗЯБЧЕНКО Людмила Петровна из села Макеевка Донецкой Народной Республики. Как видим, в кадровом составе абсолютно доминирует Якутия, но это Московская область, и есть отдельные специалисты из других регионов, что абсолютно нормально.



Несомненно, работа предстоит большая. Министерство здравоохранения республики поставило перед руководством «Бэс Чагда» амбициозную цель — создание конкурентоспособного высокоэффективного санаторно-реабилитационного комплекса путем укрепления материально-технической базы, расширение видов оказываемой медицинской помощи, повышение качества и доступности оказываемой санаторно-курортной помощи, обеспечение удовлетворения потребности населения республики в медицинской реабилитации и санаторно-курортном оздоровлении, повышение статуса и имиджа санатория в рейтинге санаторно-курортных учреждений РФ.



С целью внедрения в жизнь этих задач подготовлена Концепция развития санатория до 2025 года. Разработан четкий план мероприятий по данной концепции с учетом реконструкции существующих двух корпусов санатория (номерной фонд, лечебные кабинеты и залы), приобретения дополнительного оборудования для обеспечения медицинской деятельности согласно порядкам оказания медицинской помощи, благоустройства территории, создания садово-парковой и спортивно-тренировочной зон. Кроме того, планируется надстроить третий этаж главного корпуса для расширения коечного фонда санатория и снижения себестоимости койко/дня. Предстоит работа по внедрению в работу санатория новых видов медицинской деятельности и вхождения в систему обязательного медицинского страхования граждан для обеспечения круглогодичной загрузки санатория. В плане долечивание и реабилитация кардиологических больных из РС (Я), направленных на оказание ВМП в федеральные клиники (второй этап реабилитации), реабилитация хронических соматических больных (третий этап реабилитации); амбулаторно – консультации врачей-специалистов, специализированное лечение амбулаторных больных.



В общем, теперь «Бэс Чагда» не просто работает по накатанной, принимая отдыхающих. У санатория появилась Стратегия, которая шаг за шагом вводит совершенно новые направления лечения и поднимает качество уже предоставляемых услуг. Якутяне заинтересованы в том, чтобы «Бэс Чагда» рос и развивался, ведь это наш санаторий. Здесь создаются все условия для здоровья, отдыха и комфорта якутян. Так пожелаем же удачи и всего самого доброго дружному и мотивированному коллективу.



За дополнительной информацией и по вопросам приобретения путевок обращайтесь по адресу: г. Якутск, пр. Ленина, 30, Дом Правительства № 2, кабинет № 9, тел/факс 34-25-49.



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