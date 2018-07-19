Пять правил безопасного отпуска

Начавшийся сезон отпусков и каникул — это не только увлекательные путешествия, морские заплывы, походы в горы и велопрогулки. Это еще и возможность получить разного рода травмы и повреждения, связанные с активным образом жизни. Врачи сформулировали пять основных правил, обеспечивающих безопасность путешествий, сообщает Рамблер.

Поскольку новые страны часто предлагают новый рацион питания, экзотические и непривычные блюда, которые, конечно же, обязательно хочется попробовать, с собой нужно взять ферментные препараты для улучшения пищеварения. Только имейте ввиду: в первые дни путешествия новые блюда не должны составлять более четверти! А в странах Африки, Азии, Ближнего и Среднего Востока пить воду можно только их пластиковых бутылок. Использовать ее следует даже для чистки зубов и умывания. Если у вас есть хронические заболевания, возьмите нужные препараты — в непривычных условиях болезни могут обостриться. Не забудьте о требованиях к перевозке лекарств! С собой в самолет можно брать лекарства в форме таблеток и порошков, жидкие средства (сиропы, мази, кремы, капли) должны быть в емкостях до 100 мл и упакованы в прозрачный пакет. При наличии справки с подписью врача и печатью медучреждения можно брать шприцы, жидкие и мягкие лекарства в емкостях больше 100 мл. Смело брать с собой на борт можно так же градусник без ртути и тонометр. Входите в активный отпуск постепенно, не нагружайте себя сразу. Например, если речь идет о пеших переходах, в первый день пройдите совсем немного, на второй — на треть больше, и т. д. Понятие «много» или «мало» берется в сравнении с теми нагрузками, которые вы испытываете в повседневности. Скажем, если обычно в день вы проходите от 5 до 10 км, в походе начните с переходов в 15-20 км. Будьте осторожны с солнцем! Даже если вы молоды и здоровы — солнце в чрезмерном количестве чреваты о ожогами с возможными последующими негативными последствиями, и солнечным ударом. Не находитесь под прямыми солнечными лучами с 12.00 до 16.00, и пользуйтесь защитными кремами!

Что касается необходимых лекарств, то, конечно, не хочется тащить с собой их слишком много, но без некоторых обойтись нельзя. Для экскурсионной поездки по Европе достаточно минимального запаса лекарств. Это обезболивающие и жаропонижающие средства, противоаллергические препараты, ферментные препараты для стабилизации пищеварения, средство от укачивания в транспорте.

Экстремальный же туризм или спортивный отдых (восхождения на горы, серфинг-туры, походы т.д.) требуют дополнительных средств. К ним относятся препараты от диареи, отравления, средства при обезвоживании, средства для промывания ран, гель для уменьшения мышечной боли, ушибов и синяков — лучше на растительной основе. Обязательны заживляющие средства при повреждениях кожи — порезах, ссадинах, обветривании, ожогах, укусах насекомых. Ведь в «походных» условиях при всех этих неприятностях повышен риск инфицирования. Опять же предпочтительны натуральные препараты на основе трав, особенно для детей. Они оказывают антисептическое, заживляющее и противовоспалительное воздействие, уменьшают кровотечение.