Пять лет тюрьмы за «карусели»: Госдума одобрила уголовное наказание за нарушения на выборах

Депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли законопроект о введении уголовной ответственности за так называемые «карусели» на выборах. Если документ одобрит Совет Федерации и подпишет президент, нарушителям грозит наказание до пяти лет лишения свободы. Что об этом думают эксперты и политики, читайте в материале ЯСИА.

Наказать лишением свободы, согласно проекту, можно за незаконную выдачу и получение избирательного бюллетеня или бюллетеня референдума, если эти нарушения были зафиксированы более чем два раза в ходе голосования.

«Карусель» — метод воздействия на результат голосования. В России является серьёзным нарушением избирательного законодательства и содержит признаки состава преступления, предусмотренного статьей 141 УК РФ. Суть «карусели» заключается в передаче избирателю перед входом на избирательный участок уже заполненного избирательного бюллетеня, который избиратель должен опустить в урну для голосования, а новый, чистый бюллетень вынести и обменять у организатора «карусели» на деньги или другие материальные ценности. Чистый бюллетень заполняется и отдаётся очередному избирателю.

Кроме того, на днях президент Владимир Путин подписал закон, вносящий ряд изменений в избирательное законодательство. Так, гражданин, который живет не по месту регистрации, теперь не должен ехать в родной город, чтобы проголосовать там или получить открепительное удостоверение. Документом также устанавливаются штрафы за неоднократное голосование и за незаконную выдачу бюллетеня: 30 тысяч рублей и 50 тысяч рублей соответственно.

Ужесточение выборного законодательства не затронет электорат, считает политолог Ольга Парфенова:

«Выборы с девяностых годов воспринимаются, как часть реальной повседневной жизни. Практика показала, что бывает достаточно много серьезных нарушений. Ужесточение законодательства скорее всего связано именно с этим, это — необходимая мера на определенном этапе развития выборных институтов, превентивный шаг, направленный на улучшение политической культуры. Ужесточение больше коснется активных субъектов избирательных процессов, а на электорате отразится незначительно».

Руководитель РИК ЯРО партии «Единая Россия» Дмитрий Никифоров:

«Как избиратель и рядовой гражданин поддерживаю данные поправки, которые расширят ответственность за незаконную выдачу бюллетеней, двойное или тройное голосование на избирательном участке. Дополнения в Уголовный кодекс прежде всего вносятся для того, чтобы выборы были честными, открытыми, и никто не сомневался в результатах. Если человек умышленно воспользуется своим избирательным правом более одного раза, то ему грозит уголовная ответственность».

Лидер отделения ПДПР в Якутии Гаврил Парахин:

«Приведу простой пример из Тикси, где я был как народный депутат месяц назад. Исполняя обязанности, должен был встретиться с главой района и председателем ТИК. Однако их не оказалось на месте – находились в суде. В улусе, где проживают семь тысяч человек, на выборы приходят максимум две тысячи. Задача законопроекта проста – повысить доверие населения к выборам и институтам демократии».

Лидер якутских коммунистов Виктор Губарев: