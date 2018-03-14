Пьяный водитель совершил ДТП на угнанном автомобиле

9 марта около 13 часов в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о том, что на ул. Севастопольская нетрезвый водитель устроил ДТП.

По прибытию нарядами ДПС было установлено, что 30-летний мужчина, управляя автомашиной «Тойота Королла» в состоянии сильного алкогольного опьянения, не выдержав безопасную дистанцию до впереди следовавшего транспортного средства марки «Тойота Ист», совершил с ним столкновение. Освидетельствование водителя «Короллы» показало результат 1,47 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Помимо того, что нарушитель не смог предоставить полицейским водительское удостоверение, он не смог пояснить, кому принадлежит автомобиль.

Офицерами полиции был составлен административный материал по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортом, не имеющим водительского права и находящимся в состоянии алкогольного опьянения, что влечет за собой административный арест на срок от 10 до 15 суток либо штраф в размере 30 тысяч рублей.

Кроме того данный гражданин был доставлен в территориальный отдел полиции по подозрению в совершении угона, факт которого впоследствии подтвердился. Собственник транспорта объявился спустя три дня после ДТП. С его слов угон неизвестными лицами был совершен путем свободного доступа из гаража в период с 8 по 10 марта, о чем он сообщил только 12 марта.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ за неправомерное завладение автомобилем, максимальным наказанием за которое является лишение свободы на срок до 5 лет.

Многие водители не придерживаются простых правил хранения своего движимого имущества. Вчастности оставляют своего железного коня на парковке, стоянке либо в гараже незапертым. Другой ошибкой автомобилистов является оставление ключей в замке зажигания.Как при наличии, так и при отсутствии сигнализации, в таких случаях это подарок для преступников.

Госавтоинспекция напоминает: выходя из автомашины, всегда закрывайте двери! Если все же произошел угон, то необходимо не паниковать и максимально быстро сообщить в полициюо случившемся: по телефонам 02 и 127, 47-35-69. Подробно расскажите — откуда был совершенугон, назовите адрес, примерное время, марку, цвет, госномер и особенные приметы авто, такие как литье, спойлер и т.д.