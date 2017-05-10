Пьяный водитель сгубил своего одноклассника

9 мая в 8:20 в дежурную часть Госавтоинспекции г. Якутска поступило сообщение о том, что на ул. Можайского возле поста ГИБДД произошло столкновение автомобиля и автобуса. Сообщалось о пострадавших.

По предварительным данным установлено, что на ул. Можайского напротив дома № 6/1 ул. 50 лет Октября 30-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Королла», выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автобусом «ЛиАЗ» маршрута № 109, следовавшим со стороны города. После столкновения «Королла» съехала с дорожного полотна.

Удар пришелся в переднюю левую часть иномарки, вследствие чего для извлечения впереди сидевшего пострадавшего пассажира потребовалось использование спасателями специальных инструментов.

В ходе разбирательств выяснилось, что автомобилист находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, освидетельствование у врача – нарколога показало недопустимый к управлению результат — 1,55 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. Кроме того, в момент дорожного происшествия и водитель, и пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности.

На следующий день жизнь 31-летнего мужчины оборвалась в палате реанимации. Сам виновник автоаварии получил травму головы и различные ушибы. Водитель и 15 пассажиров общественного транспорта, к счастью, отделались лишь испугом.

Обстоятельств произошедшего автомобилист не помнит. Позже он признался, что вместе с одноклассником начали распивать спиртные напитки у него дома с 8 мая.

Всего за четыре праздничных выходных дня инспекторами ДПС выявлено более 60 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, 17 из которых были задержаны повторно.

Вождение в состоянии опьянения – это огромная угроза. Садиться за руль пьяным – преступление. Госавтоинспекция в очередной раз призывает водителей не рисковать, подумать о своих близких и управлять автомобилем только в трезвом состоянии.