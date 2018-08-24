Пьяный водитель, сбивший коляску с детьми, предстанет перед судом

Прокуратура Верхневилюйского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 Уголовного кодекса РФ — нарушение лицом, управляющим транспортным средством, находящемся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Следствием установлено, что 30.06.2018 данный гражданин, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь на высокой скорости по ул. Ленина с. Верхневилюйск, совершая обгон впереди едущего транспортного средства, выехал на встречную полосу движения, откуда съехал на левую обочину дороги, по которой шла женщина с детской коляской, и совершил наезд на детскую коляску с малолетними детьми 2014 и 2017 годов рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия малолетним детям причинены телесные повреждения, которые расцениваются как тяжкий и средней тяжести вред здоровью.

В ходе расследования уголовного дела в отношении обвиняемого, с учетом характеристик его личности и обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый свою вину в совершенном преступлении признал в полном объеме и раскаялся. Санкция инкриминированной ему статьи Уголовного кодекса РФ предусматривает назначение наказания до четырех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд.