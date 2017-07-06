Пьяный водитель сбил мотоциклиста

В Хангаласском районе по вине пьяного водителя тяжелые травмы получил мотоциклист, находившийся в момент ДТП без шлема.

6 июля около 3 часов ночи в с. Ой Хангаласского района произошло столкновение авто и мототранспорта.

По предварительным данным установлено, что 26-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Ист», на ул. Ленина при повороте направо совершил столкновение с мотоциклом «Ямаха», следовавшим по краю проезжей части в попутном с ним направлении.

Прибывшие на место ДТП врачи скорой помощи в срочном порядке госпитализировали водителя двухколесного транспорта, который в момент ДТП был без мотошлема, с тяжелыми травмами головы и различными переломами в местную больницу.

В ходе разбирательств выяснилось, что водитель «Тойоты» находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. При проверке по базе ГИБДД выяснилось, что мотоциклист не имеет права управления транспортным средством. В салоне автомашины помимо водителя находились два пассажира, травм никто не получил. Мотоциклист следовал один.

Материалы по факту ДТП переданы в следственные органы.

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает водителям мототранспорта: только наличие шлема и средств защиты позволит снизить тяжесть последствий в случае ДТП.

Если Вы стали свидетелем грубых нарушений Правил дорожного движения, в том числе, управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД или районных отделов полиции. Возможно, благодаря Вашему звонку удастся предотвратить тяжкое ДТП, а возможно и спасти чью — то жизнь.