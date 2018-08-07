АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
8
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
07.08.2018, 0:42
Происшествия
Скандал
Пьяный скандал может оставить народного депутата Якутии без мандата
07.08.2018, 0:08
Культура & Образование
Сегодня день рождения артистки
06.08.2018, 23:42
Экология
Позитив
Природному парку «Ленские столбы» повысили статус
06.08.2018, 23:34
Экология
Землячество Верхоянья: Призываем земляков к гражданской активности!
06.08.2018, 20:22
Столица
Спикер Александр Саввинов: Прибытие первого пассажирского состава в Нижний Бестях — историческое событие
06.08.2018, 20:20
Опрос
Эксклюзив
Позитив
Голосование LIVE: Кто самый красивый политик?
06.08.2018, 20:19
Общество
Фотофакт
Совет Федерации наградил якутянина
06.08.2018, 18:29
Происшествия
Экстра
В Горном районе опрокинулся бензовоз с газоконденсатом
06.08.2018, 18:24
Происшествия
Следователи проверяют обстоятельства исчезновения двух мужчин
06.08.2018, 18:18
Экономика
Эксклюзив
Новый пост Анатолия Кырджагасова
06.08.2018, 18:10
Столица
В Якутске прошел первый гастрономический фестиваль «Барбекю FEST»
06.08.2018, 18:00
Общество
7 августа предстоят временные ограничения электроснабжения
06.08.2018, 17:50
Республика
Подготовка к отопительному сезону в Алдане: «Проблемы у нас общие, и решать их надо сообща»
06.08.2018, 17:45
Экономика
В Якутии вырастят IT-единорога — компанию с капитализацией $1 млрд
06.08.2018, 17:40
Общество
Касса Энергосбыта на ул. Бабушкина, 3 возобновляет работу
06.08.2018, 17:35
Общество
Размыв на трассе «Колыма» ликвидирован, движение открыто
06.08.2018, 17:25
Экология
В Горном улусе опрокинулся бензовоз. Пожарные ликвидируют последствия
06.08.2018, 17:15
Происшествия
В Алдане сотрудник Росгвардии спас тонущих женщину с ребенком
06.08.2018, 17:00
Общество
В Тикси оштрафовали директора аэропорта
06.08.2018, 16:45
Столица
Сегодня вечером отключат воду в некоторых районах Якутска
06.08.2018, 16:35
Спорт
В Якутске готовятся ко Дню физкультурника
06.08.2018, 16:25
Экология
В Вилюйске начали сортировать мусор
06.08.2018, 16:15
Экология
Теплоход получил пробоину и сел на мель, загрязнив реку нефтепродуктами
06.08.2018, 16:05
Общество
Глава Минсвязи РФ посетил почту в селе Улах-Ан
06.08.2018, 15:55
Общество
В Якутске застучало «Сердце добра»
06.08.2018, 15:45
Общество
Алмазэргиэнбанк поможет выпускнице детского дома «Берегиня» стать финансистом
06.08.2018, 15:35
Общество
Некролог
Помним и скорбим… Памяти Зинаиды Александровны Токуевой-Евсеевой, матери Матвея Евсеева
06.08.2018, 15:25
Столица
Был скотомогильник или нет? В Якутске начинают отбор проб почв на пустыре в центре города
06.08.2018, 15:10
Спорт
Хабиб против Конора. Все, что нужно знать о бое
06.08.2018, 14:52
Общество
Анонс
Скоро: «Мисс Бикини Якутия 2018»!
06.08.2018, 14:50
Спорт
Третьи в Сибири? Подводим итоги чемпионата страны
06.08.2018, 14:32
Культура & Образование
Кинокритик Кирилл Разлогов: На «Оскар» нужно отправлять «Царь-птицу»
06.08.2018, 14:29
Желток
Фотофакт
Якутская поп-звезда негодует
06.08.2018, 14:24
Происшествия
Мошенники выудили со счетов жителей Якутска и Нюрбы сотни тысяч рублей
06.08.2018, 14:15
Общество
Бренд «Сделано в Якутии» принес сети супермаркетов «Алмаз» награду
06.08.2018, 14:07
Общество
Министр связи РФ Константин Носков осмотрел Центр Системы-112 в Якутске
06.08.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Генетика: самые шокирующие факты
06.08.2018, 13:00
Красота & Здоровье
Интервью
«Не уносите органы с собой»
06.08.2018, 12:50
Сахалыы
Ньукулай Сылык «Чараас эйгэ» туһунан
06.08.2018, 12:40
Общество
Жители Мархи пожаловались на неприятный запах от свинокомплекса
06.08.2018, 12:30
Красота & Здоровье
Здоровье начинается с позвоночника
06.08.2018, 12:20
Происшествия
17-летний юноша перевернулся на Тойоте: пострадали дети
06.08.2018, 12:10
Общество
Афанасий Алексеев — человек, стоявший у истоков спартакиады Манчаары и общества «Осуохай»
06.08.2018, 12:00
Происшествия
В Якутии наказали нерадивую мать
06.08.2018, 11:50
Столица
Гордума взяла под особый контроль недобросовестного застройщика
06.08.2018, 11:40
Столица
Как в Якутске ловили ночных дрифтеров
06.08.2018, 11:30
Красота & Здоровье
Эксклюзив
На повестке дня формирование новой модели организации здравоохранения
06.08.2018, 11:20
Путешествия
В столице Якутии создаются новые туристические маршруты
06.08.2018, 11:11
Происшествия
Житель Якутска продавал наркотики за биткоины
06.08.2018, 11:00
Столица
Стартовал новый сезон «Дачный десант»
06.08.2018, 10:50
Республика
Вода ушла из поселков в Оймяконском улусе
06.08.2018, 10:40
Происшествия
Подростки на подработке совершили кражу
06.08.2018, 10:30
Столица
Анонс
Актуальное интервью с Валерием Домотовым
06.08.2018, 10:20
Республика
Фотофакт
В Черском обнаружена «Гламурная цыпа»
06.08.2018, 10:10
Происшествия
Назначена дата суда по делу о хищениях в НХМ Якутии
06.08.2018, 10:00
Общество
Россияне смогут сами выбирать дату свадьбы
06.08.2018, 9:50
Столица
«Вызов-кузов!»: более 50 бесхозных автомобилей вывезено с территории Сайсар
06.08.2018, 9:40
Экология
Днем в Якутске потеплеет
06.08.2018, 9:30
Происшествия
Житель Ингушетии осужден за вывоз золота на 67 млн рублей из Якутии
06.08.2018, 9:20
Экология
Резонанс
Бирюзовый цвет ручья в Якутии оказался фейком
06.08.2018, 9:10
Республика
Наш паровоз вперед лети: в 100-летие комсомола!
06.08.2018, 9:00
Столица
В Якутске стартовала акция «Мой подъезд»
06.08.2018, 8:48
Желток
Фотофакт
Знатный якутский садовод на обложке всероссийской газеты!
06.08.2018, 8:35
Происшествия
Эксклюзив
Резонансные дела Борисовской эпохи
06.08.2018, 8:15
Желток
Фотофакт
Известный якутский стилист женился!
06.08.2018, 8:13
Желток
Фотофакт
Облике морале Александр Ким-Кимэн в Баку
06.08.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Понедельник 6 августа 2018
06.08.2018, 2:08
Общество
Сегодня день рождения депутата, артисток и модельера
06.08.2018, 0:20
Общество
Агитпоезд. Комсомол. Нерюнгри
05.08.2018, 23:46
Общество
Фотофакт
Первый пассажирский поезд в Нижнем Бестяхе
05.08.2018, 20:22
Республика
6 августа предстоят временные ограничения электроснабжения
05.08.2018, 14:38
Общество
Резонанс
Байкеры прокомментировали инцидент со священным сэргэ
Архив новостей
Происшествия
7 августа 2018, 0:42
297

Пьяный скандал может оставить народного депутата Якутии без мандата

«Всех уволю! Я депутат!»

ТайгаПост опубликовал видео (см. ниже. Осторожно! Нецензурная брань и сцена насилия), на котором народный депутат Якутии в трусах кулаками убеждает пилотов вертолета напиться перед полетом. Видео получило широкое распространение в сети и на ТВ. Депутат Ил Тумэна Юрий САДОВНИКОВ собрался и в следующий – шестой состав Госсобрания, выиграв праймериз в Колымо-Индигирском округе. «Хозяин всея Колымы» объяснял пилотам, что, если они с ним не выпьют, то в Среднеколымске свое получат.

По данным ТайгаПост, инцидент произошел в ночь на 5 августа в гостинице Усть-Неры, где бурно отдыхал депутат. Около трех часов ночи запойному нардепу стало скучно, и он вломился в номер к пилотам вертолета Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии». Аргументы типа «пить не будем, нам утром в полет» Садовникова не убедили. Свое «приглашение» в алкотреш нардеп подкреплял угрозами, обещая расправиться с пилотами, когда они по работе прилетят в Среднеколымск. Также кричал, что всех уволит, кому не дорога его бутылка. Ссылался на поддержку министра транспорта ВИНОКУРОВА. В пьяном угаре Садовников явно забыл, что Винокуров — уже не министр. Впрочем, по данным издания, его как раз метят в генеральные директоры «Полярных авиалиний». Так что угроза была вполне реальной.
Не получив желаемого результата, Садовников пустил в ход кулаки, неоднократно набрасываясь на членов экипажа. Те проявили завидное терпение, но к 6 утра все же вызвали патруль, который забрал нардепа в полицию, где на него составили протокол. А невыспавшиеся пилоты отправились в рейс, повезли людей. На это Садовникову явно было наплевать. Ведь так хотелось выпить в компании.


Главный единоросс Якутии Сахамин АФАНАСЬЕВ сообщил в своем комментарию изданию, что провинившемуся грозит серьезняа партийная выволочка: «За дискредитацию партии будут приняты меры: исключение из партии, отзыв из списка на выдвижение в Ил Тумэн».


СПРАВКА:
Садовников Юрий Николаевич, 52 года. Народный депутат Якутии от ЯРО ВПП «Единая Россия» (Колымо-Индигирская региональная группа). Заместитель генерального директора по управлению персоналом и организационно-правовой работе государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)».
В 1999 году окончил Иркутскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «биология» с квалификацией «биолог-охотовед». В 2002 году – Дальневосточную академию государственной службы в г. Хабаровске по специальности «государственное и муниципальное управление».
Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства РС (Я). Отмечен благодарностью Председателя Госсобрания. Награжден нагрудным знаком «За заслуги в развитии жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС (Я)».

Источник: http://taigapost.ru
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
06.08.2018, 20:20
Опрос
Эксклюзив
Позитив
Голосование LIVE: Кто самый красивый политик?
02.08.2018, 22:50
Столица
Материальная помощь семьям в день ВДВ
03.08.2018, 21:56
Политика
Эксклюзив
Резонанс
Отзыв Владимира Федорова с выборов мэра Якутска: официальный комментарий ЯРО ВПП «РОДИНА»
01.08.2018, 22:38
Происшествия
Видео
Резонанс
Смертельное ДТП в Якутии: Третий пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии
02.08.2018, 15:00
Экономика
В каких случаях можно остаться без газа? Разъясняет Сахатранснефтегаз
02.08.2018, 12:00
Экономика
Объявление
Сахатранснефтегаз проведет контрольно-пневматическое испытание газопроводов на улице Тимирязева
03.08.2018, 20:58
Политика
Экстра
Владимира Федорова отзывают с выборов мэра Якутска
02.08.2018, 11:50
Без рубрики
Массовые госзакупки под занавес пятого созыва Госсобрания Якутии
06.08.2018, 8:15
Желток
Фотофакт
Известный якутский стилист женился!
01.08.2018, 20:50
Политика
Резонанс
Выборы в Ил Тумэн: в регистрации отказано трем партиям
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Позитив
Экология
06.08.2018

Природному парку «Ленские столбы» повысили статус

Фотофакт
Общество
06.08.2018

Совет Федерации наградил якутянина

Фотофакт
Желток
06.08.2018

Якутская поп-звезда негодует

Общество
06.08.2018

Бренд «Сделано в Якутии» принес сети супермаркетов «Алмаз» награду

Интервью
Красота & Здоровье
06.08.2018

«Не уносите органы с собой»

Красота & Здоровье
06.08.2018

Здоровье начинается с позвоночника

Общество
06.08.2018

Афанасий Алексеев — человек, стоявший у истоков спартакиады Манчаары и общества «Осуохай»

Эксклюзив
Красота & Здоровье
06.08.2018

На повестке дня формирование новой модели организации здравоохранения