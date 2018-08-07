Пьяный скандал может оставить народного депутата Якутии без мандата

«Всех уволю! Я депутат!»

ТайгаПост опубликовал видео (см. ниже. Осторожно! Нецензурная брань и сцена насилия), на котором народный депутат Якутии в трусах кулаками убеждает пилотов вертолета напиться перед полетом. Видео получило широкое распространение в сети и на ТВ. Депутат Ил Тумэна Юрий САДОВНИКОВ собрался и в следующий – шестой состав Госсобрания, выиграв праймериз в Колымо-Индигирском округе. «Хозяин всея Колымы» объяснял пилотам, что, если они с ним не выпьют, то в Среднеколымске свое получат.



По данным ТайгаПост, инцидент произошел в ночь на 5 августа в гостинице Усть-Неры, где бурно отдыхал депутат. Около трех часов ночи запойному нардепу стало скучно, и он вломился в номер к пилотам вертолета Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии». Аргументы типа «пить не будем, нам утром в полет» Садовникова не убедили. Свое «приглашение» в алкотреш нардеп подкреплял угрозами, обещая расправиться с пилотами, когда они по работе прилетят в Среднеколымск. Также кричал, что всех уволит, кому не дорога его бутылка. Ссылался на поддержку министра транспорта ВИНОКУРОВА. В пьяном угаре Садовников явно забыл, что Винокуров — уже не министр. Впрочем, по данным издания, его как раз метят в генеральные директоры «Полярных авиалиний». Так что угроза была вполне реальной.

Не получив желаемого результата, Садовников пустил в ход кулаки, неоднократно набрасываясь на членов экипажа. Те проявили завидное терпение, но к 6 утра все же вызвали патруль, который забрал нардепа в полицию, где на него составили протокол. А невыспавшиеся пилоты отправились в рейс, повезли людей. На это Садовникову явно было наплевать. Ведь так хотелось выпить в компании.



Главный единоросс Якутии Сахамин АФАНАСЬЕВ сообщил в своем комментарию изданию, что провинившемуся грозит серьезняа партийная выволочка: «За дискредитацию партии будут приняты меры: исключение из партии, отзыв из списка на выдвижение в Ил Тумэн».



СПРАВКА:

Садовников Юрий Николаевич, 52 года. Народный депутат Якутии от ЯРО ВПП «Единая Россия» (Колымо-Индигирская региональная группа). Заместитель генерального директора по управлению персоналом и организационно-правовой работе государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)».

В 1999 году окончил Иркутскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «биология» с квалификацией «биолог-охотовед». В 2002 году – Дальневосточную академию государственной службы в г. Хабаровске по специальности «государственное и муниципальное управление».

Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства РС (Я). Отмечен благодарностью Председателя Госсобрания. Награжден нагрудным знаком «За заслуги в развитии жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС (Я)».