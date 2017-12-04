Пьяный попытался угнать машину, вызванную через приложение «InDriver»

Прокурор Нюрбинского района направил в суд уголовное дело по обвинению гражданина в угоне автомашины такси, вызванного через приложение «InDriver»

Прокурор Нюрбинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего гражданина С. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения — угон).

Установлено, что обвиняемый после распития спиртных напитков, вызвал в ночное время через приложение «InDriver» такси для поездки домой. На данный вызов прибыла автомашина «Toyota Carina», в которую обвиняемый сел со своим товарищем Ф. По приезду к дому последнего, водитель автомашины по приглашению гр.Ф. был вынужден выйти из машины для получения денежных средств по оплате проезда.

В этот момент у обвиняемого, сидевшего на пассажирском сиденье автомобиля, возник умысел на его угон для поездки домой ввиду отсутствия денег на проезд. Реализуя задуманное, гр.С., воспользовавшись моментом, пересел на водительское сиденье автомобиля и угнал его. Водитель такси, не успев остановить мужчину, обратился в дежурную часть полиции.

Обвиняемый в ту же ночь был задержан сотрудниками полиции, угнанный автомобиль был обнаружен у подъезда его дома.

Вина гр.С. в совершении угона в ходе расследования доказана в полном объёме, вину в совершении указанного преступления он признал полностью.

После утверждения обвинительного заключения прокурором района уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Максимальная санкция ч. 1 ст.166 УК РФ предусматривает наказание в виде в виде лишения свободы на срок до 5 лет.