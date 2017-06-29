Пьяный парень заколол ножом бездомного инвалида

Прокуратура Алданского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего уроженца Среднеколымского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, обвиняемый, находясь на заработках в Алданском районе, в начале апреля 2017 употреблял алкогольные напитки в одном из придорожных кафе, где познакомился с мужчиной инвалидом, занимавшимся попрошайничеством.

После распития спиртных напитков, молодой человек попросил потерпевшего проводить его домой, на что последний согласился. При этом, по пути, обвиняемый стал высказывать свое недовольство инвалиду по поводу занимаемой им деятельности, в результате чего между ними возник конфликт. Конфликт перерос в избиение человека с ограниченными возможностями, в ходе которого обвиняемый нанес ему не менее 7 ножевых ранений, от которых тот впоследствии скончался спустя непродолжительный период времени.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.