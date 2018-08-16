Пьяный москвич устроил дебош на борту самолета

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения 32-летним авиадебоширом общественного порядка на борту воздушного судна.

15 августа 2018 года около 9 часов по местному времени на борту самолета ТУ-154, выполнявшего рейс «Домодедово-Мирный», 32-летний житель города Москвы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, грубо нарушил общественный порядок, выражался нецензурной бранью в адрес бортпроводников, провоцируя конфликт, не подчинялся требованиям экипажа прекратить свои преступные действия, оказывая сопротивление. По прибытии воздушного судна в аэропорт Мирный, мужчина был доставлен в дежурную часть отдела полиции, где продолжил хулиганские действия, вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью, а также ударил ногой сотрудников полиции.

Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 213, ст. 318, ст. 319 УК РФ (хулиганские действия на воздушном транспорте, оскорбления и насилие в отношении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей).

В настоящее время авиадебошир задержан, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.