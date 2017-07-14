Пьяный автомобилист въехал в здание

Нетрезвый водитель повредил здание по ул. Чернышевского в Якутске.

13 июля 2017 года в 3 часа утра в дежурную часть ГИБДД г. Якутска поступило сообщение о том, что на ул. Чернышевского автомобиль Тойота Калдина съехал с проезжей части.

Прибыв на место, сотрудники ГИБДД выяснили, что водитель автомашины Тойота Калдина не выдержал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением и допустил съезд автомашины с дороги, после чего совершил наезд на препятствие – тамбур административного здания.

Как оказалось, водитель и пассажир данного автомобиля находились в состоянии алкогольного опьянения. От дачи показаний они отказались.

В ходе осмотра бригадой скорой помощи травм у участников ДТП не выявлено.

Помимо того, что водителю придется понести административное наказания в виде штрафа в размере 30 000 рублей, административного ареста на срок до 15 суток, а также лишения права управления на срок до 2-х лет, ему также необходимо будет расплатиться за причиненный материальный ущерб.

Госавтоинспекция г. Якутска напоминает всем неравнодушным к проблеме алкоголизма за рулем о необходимости оповещения при обнаружении водителя с признаками алкогольного опьянения в дежурную часть по номерам: 127, 47-35-69 или по телефону 02. Помните, что, оповестив о пьяном водителе, Вы можете спасти чью-то жизнь!