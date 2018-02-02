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2 февраля 2018, 17:50
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Пьяным захотелось покататься — угнали два автомобиля

В дежурную часть отдела полиции ОМВД России по Верхневилюйскому району поступили два заявления жителей одного села. Они сообщили об угоне принадлежащих им автомобилей «Тойота Ипсум» и «Тойота Креста».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых. Ими оказались 19-летний и 21-летний местные жители.

Устновлено, что подозреваемые в тот день вместе распивали спиртное и к вечеру отправились гулять по селу. Возле одного из домов молодые люди заметили припаркованный автомобиль, хозяин которого оставил его заведенным, и решили его угнать, чтобы покататься. Подозреваемые проникли в салон, разбив боковое окно. Но проехав только 1 километр, они съехали в кювет. Подозреваемые бросили поврежденную машину на месте и вернулись в село, где совершили угон еще одного автомобиля.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

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Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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