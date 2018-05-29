Пьяные вандалы разгромили стекла припаркованных автомобилей

В дежурную часть 1 отдела полиции МУ МВД России «Якутское» обратились жители одного из домов г. Якутска с заявлением о том, что неизвестные молодые люди повредили их машины, разбив боковые стёкла их машин.

В ходе оперативно–розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены подозреваемые, причастные в совершении данного правонарушения. Ими оказались 27-и и 28-летние уроженцы Усть-Алданского района.

Установлено, что в тот день подозреваемые распивали спиртные напитки прямо на крыльце дома по ул. Петровского. На замечания жителей дома нетрезвые молодые люди решили ответить, причинив какой-либо ущерб. В этот момент они находят кусок арматуры у мусорных баков и разбивают передние боковые стёкла трёх автомобилей марок Honda, Toyota и Suzuki, припаркованных во дворе жилого дома. Затем услышав сработанные охранные сигнализации и крики хозяев, злоумышленники скрылись.

Выяснилось, что один из подозреваемых работает охранником, а второй безработный. Сумма ущерба устанавливается.

В настоящее время по данному факту полицией проводится процессуальная проверка.