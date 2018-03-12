Пьяные посетители ресторана напали на сотрудников Росгвардии Якутии

Следственным отделом по Алданскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти) по факту происшествия в ресторане «Олешня» города Алдана.

Установлено, что в ночь с 9 на 10 марта 2018 года трое мужчин, прибывших на заработки в Алданский район, праздно проводили время, распивая спиртные напитки в ресторане «Олешня».

На требования официанта об оплате по счету молодые люди отказались оплачивать полную сумму счета, в связи с чем администрацией ресторана вызван наряд отдела вневедомственной охраны.

По прибытию сотрудников Росгвардии посетители внесли оплату по счету, однако отказались подчиниться требованиям сотрудников полиции покинуть помещение ресторана.

В последующем агрессивно настроенные мужчины оказали неповиновение законным требованиям сотрудников полиции, а также применили в отношении них насилие, сопровождая свои действия оскорблением представителей власти.

В настоящее время в отношении данных лиц Алданским районным судом вынесены постановления об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ и назначены наказания в виде административного ареста до 15 суток.

По факту применения данными лицами в отношении сотрудников полиции насилия и угроз применения насилием, сопровождавшихся оскорблением представителей власти проводится процессуальная проверка в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ, по результатам которой будет принято соответствующее решение.