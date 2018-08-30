Пьяные подружки вылетели в кювет на трассе «Лена»

29 августа в половине 3 часов ночи 35-летняя женщина, управляя автомобилем «Ниссан Куб», двигаясь со стороны Нерюнгри в сторону города Томмот по автомобильной дороге А-360 «Лена» в состоянии алкогольного опьянения, не учла скорость движения, обеспечивающую постоянный контроль за движением транспортного средства, в результате чего совершила съезд с дорожного полотна в кювет.

В результате ДТП травмы головы, а так же многочисленные ушибы и ссадины получила молодая девушка, сидевшая на переднем пассажирском сидении. У женщины — водителя помимо получения таких же травм был выявлен перелом ребра.

Освидетельствование показало результат — 0,759 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. В ходе проверки выяснилось, что после совместного распития пива подруги решили прокатиться на машине. Причину съезда в кювет автомобилистка пояснила тем, что во время движения со скоростью 70 км/ч ее ослепил свет фар двигавшегося напротив автомобиля, вследствие чего она потеряла управление. Водительское удостоверение женщина получила четыре месяца назад. Только благодаря ремням безопасности удалось избежать трагедии в таком серьезном ДТП.