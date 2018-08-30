Пьяные подростки были застигнуты врасплох

В ночь на 30 августа отделением организации деятельности ПДН МВД по Республике Саха (Якутия) совместно инспекторами ПДН г. Якутска проведено очередное ночное рейдовое мероприятие. Помимо полицейских в рейде приняли участие представители общественной организации «Ус».

Общественники, как и полицейские, озабочены вопросами безопасного детства.

Как отметила полковник полиции Оксана Звержеева, несовершеннолетние, находясь в ночное время в общественных местах без контроля и сопровождения взрослых, уже подвергают свою жизнь, здоровье и дальнейшую свою судьбу огромному риску. Подтверждением слов главного среди инспекторов ПДН в республике стали результаты ночного рейда.

В целях защиты жизни и здоровья, в том числе предупреждения повторного более тяжкого правонарушения в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД помещены 4 несовершеннолетних. К сожалению, среди подростков, застигнутых в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах, оказались преимущественно девушки. Полицейские и общественники надеются, что после разбирательств, родители уделят больше времени воспитанию своих девочек – будущих жен и матерей.

Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в эту ночь принял 6 несовершеннолетних. Подростки оказались на улице без своих законных представителей. Все попытки полиции передать детей в надежные родительские руки не увенчались успехом.

Всего в ходе рейда к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения были привлечены 8 граждан. На троих родителей были составлены административные протоколы по ст. 5.35 Кодекса (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). 29 родителей или иных законных представителей несовершеннолетних находятся на стадии проверки по привлечению их к ответственности за ненадлежащее воспитание своих детей. К административной ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции был привлечен один гражданин.

Направлены информационные письма в Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) для принятия дополнительных мер к учащимся и студентам образовательных организаций.

Подобные рейдовые мероприятия с взаимодействующими органами и представителями общественности будут продолжены.

В завершении рейда капитан полиции Любовь Воглина заметила, что подобного рода меры позволят не допустить совершения преступлений как в отношении детей, так и самими ими, и ко всему этому станут серьезным поводом для раздумий по воспитанию детей родителями.

Убедительная просьба к родителям и иным законным представителям соблюдать Законы ограничивающие нахождение детей в ночное время в общественных местах, на улицах и досугово-развлекательных центра без сопровождения родителей и иных законных представителей.

