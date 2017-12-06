Пьяные дебоширы избили полицейских в Хандыге

Восточно-Якутским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении двух ранее судимых жителей поселка Хандыга, 1991 и 1992 годов рождения, по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По данным следствия, в ноябре 2017 года мужчины в состоянии алкогольного опьянения в поисках своей знакомой незаконно проникли в квартиру жителя поселка Хандыга. Хозяин жилища вызвал наряд полиции, и по вызову прибыли двое сотрудников отдела внутренних дел.

На их просьбу проехать для разбирательства в дежурную часть отдела полиции подозреваемые выразили свое несогласие тем, что несколько раз ударили полицейских в лицо и попытались скрыться с места происшествия.

После доставления в дежурную часть злоумышленники, выражая несогласие с действиями полицейских, поочередно сорвали с креплений и повредили два регистра отопления, в результате чего коридор дежурной части и камеру административно задержанных затопило горячей водой.

Когда участковый уполномоченный потребовал прекратить бесчинства, один из задержанных схватил участкового за воротник форменной одежды и потянул вниз, причинив ссадины лица.

После отрезвления и допроса у следователя мужчины признали вину в совершенных противоправных деяниях.

Расследование уголовного дела продолжается.