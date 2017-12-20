Пьянчужка украл в Доме торговли кошелек с деньгами

Похищенные деньги он потратил на покупку спиртного.

В преддверии новогодних праздников жители республики все чаще посещают торговые учреждения, где в общей предпраздничной эйфории легко забыть о простых правилах финансовой безопасности.

На днях в столичный отдел полиции обратился продавец-консультант одного из торговых павильонов, расположенных в ТЦ «Дом Торговли». Женщина пояснила, что разгар рабочего дня неизвестный похитил кошелек с денежными средствами в размере 9500 рублей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 40-летний житель г. Якутска.

Как выяснилось, в момент совершения кражи, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В день происшествия злоумышленник отправился по магазинам в поисках легкой добычи. Проходя мимо павильона, злоумышленник увидел кошелёк, лежащий на виду и похитил его.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража».