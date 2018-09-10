Пьяная ссора подруг закончилась полицией

В отдел полиции №2 МУ МВД России «Якутское» обратилась 38-летняя горожанка. Она сообщила, что у нее открыто похитили золотую цепочку.

Сотрудниками полиции задержана подозреваемая в совершении грабежа. Ею оказалась 40-летняя подруга потерпевшей.

Выяснилось, что в ту ночь подруги возвращались с клуба домой на такси. В какой-то момент между подвыпившими женщинами возникла ссора, в результате которой подозреваемая сорвала золотую цепочку с шеи и вышла из машины. Похищенное злоумышленница сдала в ломбард, а вырученные деньги потратила на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабёж», санкции которой предусматривают лишение свободы на срок до 4 лет.