Пьяная компания набросилась на полицейских

В Нюрбинском районе вынесен приговор по факту применения насилия в отношении сотрудников полиции.

Прокурор Нюрбинского района поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении 2 молодых людей. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Установлено, что подсудимые, 1 января 2018 года, распивали спиртные напитки в одном из жилых помещений. При этом, учитывая, что в данной квартире на постоянной основе собирались компании, соседи вызвали дежурный наряд полиции.

При прибытии по вызову в квартиру двоих сотрудников полиции, молодые люди набросились на них, выбив одному из них зуб, второго вытолкав в подъезд. После прибытия подкрепления граждане были задержаны и препровождены в дежурную часть.

Подсудимые вину в совершенном преступлении не признали полностью. Вместе с тем, благодаря активной позиции государственного обвинителя, судом в их отношении вынесен обвинительный приговор с назначением наказания в виде 2 и 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 и 3 года соответственно.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.