Путину не нравится пенсионная реформа

Владимир Путин заявил, что ему не нравится повышение пенсионного возраста:

«Вопрос чувствительный для большого количества наших граждан, он не вчера возник, он так или иначе, с разной интенсивностью, обсуждается на протяжении многих лет, разные варианты предлагались», — сказал он. «И когда меня спрашивали, какой из различных вариантов мне нравится, я как тогда, так и сейчас могу сказать — никакой. Мне никакой [вариант] не нравится, связанный с повышением пенсионного возраста», — заявил Путин на встрече с волонтерами чемпионата мира по футболу.