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8 июня 2017, 17:25
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Путин заочно встал на сторону жителей Хатасс

Фото: kremlin.ru

Президент ПУТИН заочно встал на сторону жителей Хатасс, чьи дома оказались в зоне магистрального газопровода компании «Сахатранснефтегаз», и теперь по решению судов должны быть снесены.

Проблему таких жителей, которых в России насчитывается до 1,5 млн, 7 июня на личной встрече с президентом обсудил лидер российских справороссов Сергей МИРОНОВ.

«Когда-то гражданам предоставляли земельные участки абсолютно легитимно, абсолютно законно, но где-то рядом проходили те или иные трубопроводы, как правило, либо газовые, либо нефтяные. И жили люди спокойно.
Ещё раз: они получали [участки] в отведённых местах. Вдруг им сегодня говорят: вы знаете, требования изменились, и вы должны снести свои участки без всякой компенсации.
Безусловно, здесь нужен государственный подход, нужно посмотреть, где-то можно за счёт монополиста перенести газопроводы, где-то на самом деле можно просто изменить их оценку с точки зрения категорийности, сделать дополнительные укрепления и так далее. Но в любом случае не перекладывать это просто на плечи законопослушных граждан, которые в своё время были ни при чём», — приводит слова Сергея Миронова официальный сайт президента РФ kremlin.ru.

В ответ на такие слова руководителя партии «Справедливая Россия» Владимир Путин сказал: «Люди не должны страдать, конечно, если меняются какие-то нормативы». Теперь проблему жильцов, в свое время совершенно официально получивших разрешение на строительство во вдруг оказавшейся запретной зоне, будут заниматься на самом высоком уровне.

Cейчас важно, чтобы правительство Якутии не проспало и донесло до кремлевских исполнителей беды 342 хатасских семей. «Блокнот Якутск» отмечает, что многие из них обращались к депутату Государственной Думы, заместителю председателя фракции «Справедливая Россия» Федоту ТУМУСОВУ. Вряд ли стоит сомневаться в том, что он рассказал об этом Сергею Миронову, поднявшему проблему перед президентом.

Подробнее: http://bloknot-yakutsk.ru/news/v-kremle-obsudili-problemu-stavshuyu-pered-zhitelya-851962

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Источник: Блокнот Якутск
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