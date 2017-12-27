Путин: Якутия входит в число регионов с высоким ростом инвестиций

– Якутия входит в число 10 регионов, где рост инвестиций составил почти 40% в реальном выражении. Об этом сегодня сказал президент РФ Владимир ПУТИН на заседании Госсовета по вопросам повышения инвестиционной привлекательности регионов, — цитирует сайт Кремля НВК САХА онлайн.

Президент отметил, что многое в инвестиционной динамике зависит от региональных управленческих команд. По его словам, на фоне кризиса объем капиталовложений за последние три года в целом по стране сократился на 7,9%, “при этом в 21 регионе, напротив, зафиксирован рост инвестиций в основной капитал”. “Причем в 10 лучших субъектах этот рост составил почти 40% в реальном выражении. Это Амурская, Архангельская, Вологодская, Калининградская области, Ленинградская область, Мурманская, Тульская область, Якутия, Кабардино-Балкария, Ямало-Ненецкий округ”, – перечислил глава государства.

“Улучшение инвестиционного климата в регионах России является не только экономической, но и политической задачей“, – отметил Путин .

Повышение инвестиционной привлекательности регионов РФ он назвал одним из ключевых направлений работы, так как это ведет к запуску новых производств, созданию новых рабочих мест и повышению доходов граждан, “что является для нас важнейшим приоритетом”.

“Наращивание инвестиций, предпринимательской активности – это, безусловно, и экономическая задача (это основа экономического роста и укрепления доходной налоговой базы регионов), но это и в полном смысле этого слова задача политическая, потому что именно это создает реальные ресурсы, увеличивает ресурсы для развития здравоохранения, образования, социальной сферы в целом, для реализации программ благоустройства и улучшения городской среды, реализации экологических проектов“, – подчеркнул Путин.

Он отметил, что благодаря Национальной предпринимательской инициативе удалось расчистить федеральную нормативно-правовую базу, отменив более 50 избыточных административных процедур, которые не играли содержательной роли, но были обременительны для бизнеса. “Чтобы формально пройти эти процедуры компаниям требовалось тратить в общей сложности больше года вместо того, чтобы заниматься реальным делом”, – заметил Путин. По данным Агентства стратегических инициатив, срок, требовавшийся для прохождения данных процедур, составлял 435 дней, добавил он. Как отметил президент, с 2012 по 2017 годы срок регистрации собственности был сокращен с 43 до 13 дней, регистрации предприятий с 30 до 10 дней, подключения к электросетям – с 281 до 83 дней; в свою очередь, с 2015 по 2017 год срок подготовки документов и прохождения границы при экспорте товаров сократился со 139 до 97 часов.

“Конечно, необходимо и дальше совершенствовать законодательство, настраивать его на поддержку деловых инициатив, на упрощение повседневной работы предпринимателей”, – заключил Путин.

Президент РФ поручил правительству и Агентству стратегических инициатив совершенствовать рейтинг инвестклимата в регионах, а также призвал субъекты Федерации ежедневно работать над улучшением условий.

“Рейтинг – это еще один шаг к большей прозрачности государственного управления, к повышению ответственности власти перед обществом и гражданами. Он уже стал хорошим стимулом для регионов. Добиваться прогресса, работать над своей инвестиционной и управленческой конкурентоспособностью нужно постоянно и ежедневно. Прошу Агентство стратегических инициатив вместе с правительством и деловыми объединениями продолжить эту работу, развивать и совершенствовать национальный рейтинг состояния инвестиционного климата”, – сказал Путин.

Глава государства напомнил, что в январе текущего года на основе наиболее успешного регионального опыта были утверждены 12 целевых моделей по упрощению ведения бизнеса по таким направлениям, как землеотвод, получение разрешений на строительство, подключение к технологическим сетям.

“Мы договорились внедрить целевые модели до конца текущего года. Давайте сегодня тоже обсудим, как продвигается эта работа. Прошу губернаторов высказываться, что уже получилось сделать, и с какими трудностями приходится сталкиваться на практике”, – отметил президент.

По его словам, в стране сложилась группа регионов-лидеров, которые задают высокие стандарты в инвестиционной сфере. Среди них он назвал Татарстан, Чувашию, Тульскую, Калужскую, Тюменскую и Ульяновскую области, Краснодарский край. При этом, как отметил Путин, в течение текущего года укрепили свои позиции дальневосточные регионы: Хабаровский край и Амурская область.