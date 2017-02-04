Путин сделал приятное якутской балерине

На днях стало известно, что всенародно избранный Президент Российской Федерации В.В.Путин наградил выпускницу Якутского хореографического колледжа 2008 года, известную балерину и хореографа Алину Александровну Павлову.

Вот что она рассказала:

В 2014 году, была встреча олимпийского и паралимпийских огней в г. Якутск.

Огонь прошёлся по всем регионам нашей страны, в каждом городе встречали его по своему, но именно наш город оказался в числе лучших, поэтому отметили 13 якутян, лучших работников Грамотой Президента РФ.

Так же вручили памятные медали от Президента Российской Федерации.

Я на встрече огня работала хореографом.

Сейчас я являюсь директором школы-студии «Балет для всех» и Арт-директором креативного пространства «Mix Hall».