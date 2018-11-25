Путин предложил не наказывать тюрьмой за мелкие преступления

Инициатива направлена на дальнейшее формирование в стране благоприятного делового климата, на сокращение рисков для предпринимателей, а также на создание дополнительных гарантий защиты бизнеса от необоснованного уголовного преследования. В этих целях и предлагается внести в УК изменения, которые предусматривают расширение перечня преступлений, уголовные дела по которым подлежат прекращению в случае возмещения ущерба.

МОСКВА. 24 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о расширении перечня преступлений, уголовные дела по которым могут быть прекращены после возмещения ущерба. Соответствующий документ опубликован в субботу в электронной базе данных Госдумы.

В перечень предлагается включить преступления небольшой тяжести, связанные с мошенничеством в сфере кредитования, при получении выплат, с использованием электронных средств платежа, в сфере страхования и компьютерной информации. Также предлагается прекращать уголовные дела после компенсации ущерба для тех, кого преследуют за преднамеренное неисполнение договорных обязательств в сфере предпринимательства, присвоение авторства или плагиат, нарушение изобретательских и патентных прав, присвоение или растрату, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Уголовное дело о невыплате зарплаты может быть прекращено после компенсации задолженности в полном объеме, если это преступление было совершено впервые, говорится в пояснительной записке.

Документом предлагается расширить перечень преступлений частно-публичного обвинения, когда по жалобе потерпевшего возбуждается дело. Путин предложил отнести к таким преступления, затрагивающие интересы лишь потерпевших, без ущерба интересам третьих лиц и государству. В частности, речь идет о делах об уклонении от погашения кредиторской задолженности, уклонении от предоставления сведений о ценных бумагах, незаконном получении кредита, незаконном использовании средств индивидуализации товаров.