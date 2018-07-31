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31 июля 2018, 15:10
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Путин подписал закон о фиксации тарифов на электричество в изолированных системах

Отмечается, что такие меры вводятся в целях повышения инвестиционной привлекательности территорий и возможного возведения там инфраструктуры.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает право органам власти субъектов РФ фиксировать цены на электроэнергию минимум на пять лет в так называемых технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно заключению профильного комитета верхней палаты по экономической политике, данные тарифы «устанавливаются на срок не менее пяти лет на электрическую энергию, произведенную на генерирующих объектах, расположенных на указанных территориях и потребляемую объектами», которые были введены в эксплуатацию после 1 июля 2017 года. Делается это «в целях заключения двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии».

Речь идет об электроэнергетических системах в Республике Саха (Якутия), в Камчатском крае, Магаданской области и других регионах. Как отметил на заседании зампредседателя комитета Юрий Липатов, такие меры вводятся «в целях повышения инвестиционной привлекательности территорий» и возможного возведения там инфраструктуры.

Сейчас, согласно законодательству, срок действия подобного рода тарифов не превышает один год.

Источник: ТАСС, http://tass.ru/ekonomika/5413574
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