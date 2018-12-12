Путин: почему отменили концерт Элджея в Якутске?

Как передает ТАСС: Президент Владимир Путин заявил, что необходимо выяснить причины отмены ряда концертов рэперов в регионах.

Об этом сообщила журналистам в среду уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Оказывается, это не единичная проблема, а, видимо, достаточно повторяющаяся. И для президента это тоже был новый вопрос, он сказал, что надо выяснять причины», — пояснила она.

В число отмененных концертов рэперов входит и несостоявшийся концерт Элджея в Якутске. Несмотря на то, что Элджей находится в данный момент на вершине популярности в России (один клип «Розовое вино» на YouTube собрал более 179 млн.просмотров), его ждал в Якутске холодный прием.

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