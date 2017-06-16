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16 июня 2017, 21:36
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Путин: Нужно оставить в покое тех, чьи дома оказались в охранной зоне газопровода

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии назвал несправедливым решение по сносу домов, оказавшихся в охранной зоне газопроводов.

Вопрос последовал из Челябинска от владелицы садового участка, расположенного вблизи газопровода. Она пожаловалась президенту, что ее приватизированный дом хотят снести без выплаты компенсации, так как охранная зона газопровода была расширена со 100 до 150 метров. Женщина поинтересовалась, законно ли это.

Владимир Путин ответил, что подобный исход дела не был бы справедливым. По его мнению, на территории газопроводов можно запретить строить новые дома в радиусе 150 метров, а тех, кто там уже живет, «оставить в покое».

Напомним, что схожая проблема имеется и в Якутии. Весной 2017 года несколько земельных участков, расположенных по правой стороне Покровского тракта, оказалось в охранной зоне магистрального газопровода. Некоторые собственники уже возвели на них дома, а позже получили решение суда о сносе объектов, ведь строить на этой территории запрещено законом.

«Я поручил кабмину решить вопрос в интересах людей. По определенным причинам ранее они получили разрешения на строительство на промышленной защитной территории. Законы же говорят, что там возводить жилые дома нельзя. Суд принял решение не в пользу граждан, но они в этой ситуации не виноваты», — отметил тогда глава Якутии Егор Борисов.

По его словам, правительство оказалось перед дилеммой: «Есть мое поручение, но нет юридических оснований для помощи собственникам. Тем не менее, уверен, что кабмин найдет выход из ситуации и сделает все необходимое для соблюдения интересов людей при устранении нарушений федерального законодательства».

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Источник: http://ysia.ru/glavnoe/vladimir-putin-nuzhno-ostavit-v-pokoe-zhiltsov-chi-doma-okazalis-v-ohrannoj-zone-gazoprovoda/
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