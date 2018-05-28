Путин назначил врио главы Якутии Айсена Николаева

Владимир Путин провёл рабочую встречу с Айсеном Николаевым, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности главы Якутии.

Айсен Николаев (46 лет) до избрания мэром Якутска два раза избирался в республиканский парламент (от Союза правых сил), с 2004 года — министр финансов Якутии, был руководителем администрации главы региона, зампредом правительства. Избирался мэром Якутска в 2012 и 2017 годах.

Указ Президента России:

В связи с заявлением Главы Республики Саха (Якутия) Борисова Е.А. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 и подпунктом «а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» постановляю:

1. Принять отставку Главы Республики Саха (Якутия) Борисова Е.А. по собственному желанию.

2. Назначить Николаева Айсена Сергеевича временно исполняющим обязанности Главы Республики Саха (Якутия) до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Саха (Якутия).

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Биография врио главы Якутии

Айсен Сергеевич Николаев родился 22 января 1972 года в Ленинграде. Вырос в Верхневилюйске в семье учителей. В 16 лет окончил с золотой медалью Верхневилюйскую физико-математическую школу и поступил на физический факультет МГУ имени Ломоносова. Завершая высшее образование в МГУ, прошел переподготовку в Академии народного хозяйства по специальности «финансовый менеджмент».

Трудовая деятельность:

В 1994 году начал работать в московском представительстве финансовой корпорации САПИ.

В 1995 году стал вице-президентом корпорации САПИ в Якутске.

В 1997 году избран депутатом республиканского парламента Ил Тумэн по одномандатному Оленёкскому округу, став самым молодым депутатом в истории якутского парламента (25 лет). Работал председателем бюджетного комитета Ил Тумэн.

В 1998 году возглавил АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО – ныне крупнейший банк в Республике Саха (Якутия).

В 2002 году вновь избран депутатом Ил Тумэн – по Богатыревскому избирательному округу (г. Якутск).

В 2004 году назначен министром финансов Республики (Саха Якутия).

В 2007 году назначен руководителем администрации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия).

В мае 2011 года назначен первым зампредом правительства РС(Я), курирующим вопросы развития сельского хозяйства, туризма и предпринимательства, охраны природы, науки и инноваций.

4 марта 2012 года избран главой городского округа «город Якутск».

10 сентября 2017 года переизбран главой городского округа «город Якутск».

Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия). Президент федерации конного спорта РС(Я).