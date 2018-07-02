Путин наградил якутян

Указ Президента Российской Федерации «О награждении государственными наградами Российской Федерации».
О награждении государственными наградами Российской Федерации
За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу
Присвоить почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
САННИКОВОЙ Аксинье Ивановне — врачу Перинатального центра государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканская больница № 1 — Национальный центр медицины”.
За спасение людей в условиях, сопряженных с риском для жизни, наградить
МЕДАЛЬЮ «ЗА СПАСЕНИЕ ПОГИБАВШИХ»
ИВАНОВА Кирилла Петровича — студента государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) «Транспортный техникум».
За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить:
МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ
АРТЕМЬЕВА Андрея Гавриловича — слесаря-ремонтника Якутского газоперерабатывающего завода акционерного общества «Сахатранснефтегаз», Республика Саха (Якутия)
ЛИНЕЙЦЕВА Владимира Ивановича — слесаря-ремонтника линейно-производственного управления магистральных газопроводов акционерного общества «Сахатранснефтегаз», Республика Саха (Якутия)
Президент
Российской Федерации В. Путин
Москва, Кремль
29 июня 2018 года
№ 377
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