Путин наградил якутян

Указ Президента Российской Федерации «О награждении государственными наградами Российской Федерации». О награждении государственными наградами Российской Федерации За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу Присвоить почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» САННИКОВОЙ Аксинье Ивановне — врачу Перинатального центра государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканская больница № 1 — Национальный центр медицины”. За спасение людей в условиях, сопряженных с риском для жизни, наградить МЕДАЛЬЮ «ЗА СПАСЕНИЕ ПОГИБАВШИХ» ИВАНОВА Кирилла Петровича — студента государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) «Транспортный техникум». За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить: МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ АРТЕМЬЕВА Андрея Гавриловича — слесаря-ремонтника Якутского газоперерабатывающего завода акционерного общества «Сахатранснефтегаз», Республика Саха (Якутия) ЛИНЕЙЦЕВА Владимира Ивановича — слесаря-ремонтника линейно-производственного управления магистральных газопроводов акционерного общества «Сахатранснефтегаз», Республика Саха (Якутия) Президент Российской Федерации В. Путин Москва, Кремль 29 июня 2018 года № 377 Источник: https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2920979

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