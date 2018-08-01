Путин наградил якутян

За заслуги в области архитектуры и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРХИТЕКТОР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» АНДРОСОВУ Ивану Степановичу — советнику генерального директора открытого акционерного общества «Республиканский проектно-изыскательский институт «Якутпроект», Республика Саха (Якутия). За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу Присвоить почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ФИЛИППОВУ Сергею Кимовичу — оленеводу сельскохозяйственного потребительского заготовительного кооператива «Таба-Яна», Республика Саха (Якутия). Президент Российской Федерации В. Путин Москва, Кремль 24 июля 2018 года №449 Источник: http://ysia.ru/o-nagrazhdenii-gosudarstvennymi-nagradami-rossijskoj-federatsii-3/

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