Путешествуйте в Африку. Отправляйтесь на незабываемое сафари в Танзании!

NEW! Новая экскурсия с о. Занзибар!

Теперь при покупке тура на танзанийский остров Занзибар, у вас появилась возможность приобрести 2 или 3-дневный тур в Национальный заповедник Селус для участия в незабываемом сафари. Селус – заповедник площадью 54 600 кв.м, на территории располагаются саванны, озера и реки. В Селусе проживает самое большое семейство слонов в мире. Постоянно проживание людей на территории заповедника запрещено, чтобы сохранить дикую природу этого объекта всемирного наследия. Здесь можно встретить гиппопотамов, крокодилов, и животных «большой пятерки»: африканских слонов, носорогов, буйволов, леопардов и львов. Кроме того, Селус – одно из немногих мест на планете, где можно встретить диких собак в естественной среде обитания.

День 1:

Перелет из Занзибара в Селус/Трансфер на самолете или пароме до Дар-Эс-Салама и поездка на джипе. Обед. Примерно в 16:00 сафари на пароме по реке Руфиджи.

День 2:

Ранний завтрак. Сафари по заповеднику в течение всего дня. Обед-пикник. Размещение в одном из эко-лоджей.

День 3:

Завтрак. Обратный трансфер.

В стоимость включено:

внутренний перелет Занзибар – Селус – Занзибар,

трансфер,

размещение и питание согласно маршруту,

проезд по заповеднику на машине без кондиционирования,

сопровождение англоговорящего гида или водителя.

Не включено в стоимость:

международный перелет,

виза,

страховка,

личные траты.

*Стоимость тура рассчитывается индивидуально и зависит от дат тура и количества туристов.

Всегда рады встрече в фирменном офисе туроператора

PEGAS Touristik в г.Якутске:

ул. Кирова, 18, блок В (Бизнес центр, главный вход, 1 этаж).