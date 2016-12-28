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28 декабря 2016, 11:20
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Путешествие  якутских школьников на главную елку страны – под опекой полиции

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Сегодня утром, 28 декабря, в аэропорту Якутска приземлился «Боинг» с группой якутских школьников, отмеченных за различные достижения участием в Кремлевской новогодней елке. Каждый из 27 детей  впечатляет своим набором успехов. В их списке спортивные медали, грамоты за активное участие в школьной  жизни, лидерство в детских общественных организациях.

«Все праздничное путешествие дети находились под опекой полицейских. Так, в аэропортах их провожали и встречали сотрудники транспортной полиции, а во время всей поездки круглосуточно рядом с ними  находились наши коллеги из ПДН МВД России по РС(Я) » – сообщил   инспектор по делам несовершеннолетних Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте Станислав Пшенников.

Подготовительная работа по сопровождению групп школьников, выезжающих из регионов России на главную елку страны, началась задолго до самого праздника во всех подразделениях МВД. Так, в Управлении на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу  действует специальный временный штаб. «Наша задача – отслеживать путь    пассажиров через аэропорты, чтобы не допустить внештатных ситуаций, утерь багажа. Данные о группе якутских школьников своевременно были направлены в Московское линейное управление  внутренних дел в аэропорту Внуково. Дорога прошла спокойно и комфортно для школьников и сопровождавших лиц» – подчеркнули сотрудники полиции.

 

 

 

 

 

 

 

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Источник: Пресс-служба Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте.  
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