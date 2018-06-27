Путешественник, побывавший в 58 странах, дал советы якутянам

Путешественник Алексей Кулешов, посетивший за десять лет 58 стран, поделился главными правилами, которые помогут всем успешно ездить по миру. Якутск стал одним из городов его нового маршрута.

«Начинайте путешествия с ближайших мест, следите за акциями и скидками на билеты, не употребляйте в поездках алкоголь, составляйте график маршрута заранее», — такие советы дал свободный путешественник Алексей Кулешов, который со своей супругой Аленой за 10 лет побывал в 58 странах.

На днях они приехали автостопом из Москвы в Якутска. На дорогу у них ушло девять дней. Далее вольные туристы собираются на попутках уехать в Магадан.

Наиболее изученная ими часть мира – Азия, где суммарно они прожили более четырёх лет. Этот континент, благодаря безвизовому режиму в большинстве стран, по их мнению, является наиболее открытым для якутян.

«Нужно помнить, что мир изобильный и добрый. Советую не смотреть телевизор, по которому показывают, будто вокруг одни враги. Главное, иметь терпение и быть постоянным в своем желании», — говорит путешественник.

Китай Алексей назвал многогранной страной, в которой современная инфраструктура соседствует с низким уровнем жизни, Европу – несложной для получения визы, Латинскую Америку – экзотической, но не всегда безопасной, а Африку – частью мира, в которой жизнь максимально отличается.