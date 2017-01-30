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Общество
30 января 2017, 10:40
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Пусть музы всегда приходят вовремя!

В субботу 28 января во Дворце культуры Алдана состоялась торжественная церемония закрытия Года российского кино, Года дополнительного образования и открытие Года экологии и Года молодежи в районе.

В зале собралось более 500 участников, среди которых педагоги дополнительного образования школ и дошкольных учреждений, участники творческих студий, кружков, спортсмены, лидеры детских объединений, почетные гости, представители общественности. Особенное внимание не только своей формой, но и особой сплоченностью привлекала дружная команда Юнармейцев.

Открыл праздник глава администрации Алданского района Северин Николаевич Поздняков. Он отметил, что 2016 год выдался насыщенным и благодаря деятельности учителей, учеников и директоров школ, многие дети района смогли реализовать свой творческий потенциал. Дал глава оценку и уходящему Году кино.

«Масса мероприятий, состоявшихся в школах, библиотеках, способствовали расширению знаний школьников об отечественном кинематографе. Хочется отметить, что между районом и САХА Фильмом подписано соглашение о сотрудничестве и в скором времени мы ожидаем серьезную работу на территории Алданского района, — сказал  Северин Николаевич. — Наступил 2017 год. А это значит перед нами стоят новые цели и новые задачи. Республика Саха (Якутия) объявила этот год Годом молодежи. В районе уже сверстана и утверждена насыщенная программа, которая охватит все грани молодежного движения. И когда в 2018 году мы с вами подведем итоги, я думаю, нам будет о чем сказать. Громко! На  всю Республику, на всю страну! Все у нас получится»!

Много добрых слов поздравлений и благодарностей звучало в этот день в адрес педагогов дополнительного образования от организаторов мероприятия Ольги Александровны Молчановой, начальника социального управления администрации Алданского района и руководителей Департамента образования — Ольги Богдановны Чмирь и Светланы Николаевны Вераксо. За колоссальный, ежедневный  труд, вложенный в воспитанников, за особые достижения в области спорта, вокала, хореографии, музыкального и театрального творчества,  педагоги школ и дошкольных учреждений получили грамоты главы района.

Победителям и призерам районного конкурса дополнительного образования «Под парусом надежды» были вручены грамоты в номинациях: «Триумф мастерства», «Мир моих увлечений», «Покори свой Олимп», «Вместе к успеху»,

Редактор газеты «Возрождение Алдана», член Союза журналистов Российской Федерации» и член жюри Ольга Владимировна Жукова подвела итоги конкурса «Печатных и электронных изданий». Специальный приз газеты «Возрождение» за патриотическую направленность и планомерное освещение жизни школы, учебного процесса и творчества учеников в фотографиях и материалах Ольга Владимировна вручила школе № 13 п. Ыллымаха.

За лучшую методическую разработку внеклассного часа или урока по теме «Развитие золотодобывающей промышленности» грамоты вручала директор Алданского политехнического техникума Лилия Михайловна Иванова.

«Прошедший 2016 год стал знаковым для нас. Отныне система малого, среднего и профессионального образования сосредоточена в руках Министерства образования и науки РС(Я). Именно поэтому Год молодежи в республике совместно с годом Экологии в России обещает быть насыщенным мероприятиями, воспитательными действиями и интересными конкурсами», — подчеркнула в своем выступлении Лилия Михайловна.

Продолжая вручение грамот и денежных сертификатов номинантам, директор школы № 2, депутат районного Собрания Ольга Ивановна Оглоблина поздравила присутствующих:

«Год дополнительного образования завершился. И чтобы наши таланты не иссякали, хочу пожелать всем здоровья! И пусть музы всегда приходят вовремя»!

Заместитель начальника Департамента образования Чмирь Ольга Богдановна отметила динамику роста и всевозрастающее качество работ школьных видеостудий, выразив надежду на развитие детских видеостудий в каждой школе района. «Вдохновения, творчества, креативных, нестандартных, оригинальных идей вам и вашим детям», — пожелала Ольга Богдановна педагогам.

В концертной программе приняли участие солисты и творческие коллективы Алданского лицея, школы № 4 п. Н-Куранах, школы № 20,  с.Хатыстыр, Алданского политехникума. Выступили призеры и победители районного конкурса «Две звезды» — дуэты Пономаренко Наталья и Антипина Мария п. Н-Куранах и Бурдуковские Татьяна и София г. Алдан, а также победительница Всероссийского конкурса «Этно музыка» в г. Санкт Петербург Анна Попова.

С ребятами на сцене блистали педагоги школы № 10, вместе с директором Наталией Ивановной Кутузовой, педагог дополнительного образования Аланского Лицея — Наталья Анатольевна Редькина.

Эстафету уже идущего по России Года экологии, принимала старший государственный инспектор Алданского комитета охраны природы РС (Я) Татьяна Евгеньевна Науменко.

«В Год молодежи алданцы не могут остаться в стороне от событий, направленных на улучшение экологической ситуации в стране. Якутия очень красивая и богатая республика. Чтобы сохранить и уберечь эту красоту нам нужно объединить усилия государственных структур, промышленных предприятий и всех вас, сидящих в зале молодых людей, — обратилась Татьяна Евгеньевна  к лидерам Алданского района. Уже на данный момент у нас хорошие достижения. Например, внедрен школьный экологический мониторинг, который позволяет отслеживать изменения в природе. Это очень увлекательно для школьников. Повсеместно возрастает роль учащихся в экологической акции «Природа и мы», а также в качестве защитников природы — «Зеленых пионеров», которых в 2017 году ждет много «добрых зеленых дел»».

Под аплодисменты зала к присутствующим с экрана обратился министр молодежи и семейной  политики РС(Я) Афанасий Семенович Владимиров. Он  обратил внимание, что поддержка молодежи всегда остается одним из приоритетов в социально-экономическом развитии Якутии   и выразил надежду, что в Год молодежи молодое поколение сможет приумножить достигнутое.

Финальным аккордом прозвучал призыв начальника социального управления района: «Нас ожидает немало новых конкурсов и проектов. И через год, я уверена, на этой сцене будет не меньше  призеров и победителей.  Вперед к успехам»! — Призвала Ольга Александровна.

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Источник:  Пресс-служба Алданского района. Материал подготовили Анна Минакова, Татьяна Наместникова, Людмила Аммосова - журналисты ресурсного центра «Школа журналистов Алданского района». Фото Людмилы Рыбкиной.
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