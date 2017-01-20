Публичный отчет в инклюзивном образовании — индикатор для общества

В эти дни проходят традиционные отчеты руководителей подведомственных учреждений Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия).

19 января состоялся публичный отчет директора Республиканской специальной (коррекционной) школы-интернат 1 вида за 2016 год. Общество в последнее время достаточно остро ставит вопросы обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, защиты их прав и в целом инклюзивного образования не только в школе, но и в дошкольных учреждениях. К тому же, с 1 сентября 2016 г начал реализовываться в системе образования ФГОС начального общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. А подобные отчеты должны служить обществу тем индикатором, который необходим для того, чтобы оценить работу государственных образовательных учреждений по решению возложенных государством на них задач.

Все присутствовавшие на отчете, а их было достаточно много, поскольку кроме работников и родителей, присутствовали представители общественных формирований, партнеры, коллеги из других подведомственных учреждений, смогли подробно ознакомиться с той миссией, которую выполняет сегодня школа. А миссия эта достаточно ответственная. Как подчеркнула Оксана ВИНОКУРОВА, специфика учреждения позволяет решать целевую задачу обучения детей инвалидов по слуху, поскольку являясь на сегодня единственным образовательным учреждением подобного профиля, имея статус республиканского, является базовой площадкой для реализации инклюзивного образования по своему профилю.

В отчете прозвучала и главная задача учебно-воспитательного процесса в 2016 г и в новом 2017 г — это СОЗДАНИЕ СЛУХОРЕЧЕВОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ для обучающихся, начиная с дошкольного возраста. А основным инструментом реализации этой задачи директор назвала КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ подход. В школе могут работать только специалисты в области коррекционной педагогики, а именно сурдопедагоги, поэтому в 2016 году 90% педагогов прошли курсы повышения профессиональной квалификации и переподготовки.

В школе обучаются дети из 26 улусов республики и г. Якутска. Большинство проживают в интернате. Большинство детей из многодетных и малообеспеченных семей, есть дети-сироты.

Поскольку все дети имеют статус инвалида по слуху, они ежегодно проходят медицинское обследование и медико социальную экспертизу для разработки индивидуальной программы реабилитации и абилитации (ИПРА). В школе строго следят за выполнением ИПРА, в этом большая заслуга врача педиатра Н.В.БОРИСОВОЙ. Важным мероприятием является постоянный мониторинг состояния слуховой функции в результате аудиологического обследования детей, проводимый Сурдоцентром.

Также примечательно, что в школе работает дошкольная группа, где с 2016 года создано методобъединение воспитателей и проводится раннее сопровождение детей и их подготовка к школе. Примечательно и то, что в школе впервые взялись за профессиональное обучение. На базе республиканского техникума-интерната учащиеся проходят обучение по специальности «пекарь-мастер», значит по окончании школы они получат помимо аттестата о среднем общем образовании еще и документ гособразца по этой специальности. В школе провели большую работу по Году дополнительного образования, ведь школе есть чем поделиться, работает 17 кружков и 4 спортивные секции. По инициативе учителей созданы и работают студия «Диафильм», танцевальный ансамбль «Сандаар», кружки по бересте «Уран», модельным дизайном занимаются дети в кружках «Симэх», «Чагыл». А о результатах детей не раз публиковалось в течение года достаточно много.

О том, что в школе активно начали внедряться современные информационно-коммуникационные технологии свидетельствует тот факт, что в конце 2016 г. они подключились к оптоволоконной сети, обеспечившей скорость интернета в 10 Мбит, взамен устаревшей технологии АДСЛ со скоростью 2 Мбит. В ходе отчета таких примеров звучало много.

Присутствовавшие на отчете в своих выступлениях отметили, что школа действительно вносит большой вклад в социально-экономическое развитие республики, обучая детей с ограниченными возможностями здоровья. Слова одобрения и пожелания высказали представители Министерства образования, пединститута СВФУ , Федерации профсоюзов; и другие.

С полным текстом публичного доклада можете ознакомится на официальном сайте http://rskoshi-1.ru/