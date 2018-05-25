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25 мая 2018, 15:20
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Психолог об убийстве в Булгунняхтахе: Нужно анализировать проблемы злоумышленника

Практикующий психолог Елена Виноградова прокомментировала случившее в Булгунняхтахе. Она предположила, что у мужчины, который совершил массовое убийство, мог случиться психотический приступ.

— Что стало причиной такого поведения у этого конкретного человека — я затрудняюсь сказать. Обстоятельства еще только выясняются. Но, возможно, у него психотический приступ случился, первый. В сельской местности диагностику кто проведет? Это может быть психически больной человек. Может быть, на фоне злоупотребления алкоголем произошел такой срыв. Конечно, нужно анализировать проблемы этого человека.

Виноградова также рассказала, что в ее личной практике она часто сталкивается с такой общей бедой.

— Очень многие склонны терпеть свои отрицательные эмоции, копить их, никому не рассказывая. Воспитание не позволяет. А этот негатив копится и, соответственно, дойдя до точки кипения уже, человек взрывается, и страдают все, кто оказывается рядом с ним. Но злость — это не болезнь. Ее не нужно стесняться. Но и копить ее нельзя, — подчеркнула психолог.

Специалист дала несколько полезных советов тем, кто страдает от невысказанных отрицательных эмоций:

— пойти в лес и громко прокричаться;

— высказаться кому-то из своих близких, друзей;

— заняться активным физическим трудом, разрядиться;

— останавливать неприятное общение.

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Источник: http://vm.ru/news/495793.html
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