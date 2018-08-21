Психически больной парень «просто так» поджег столовую в Якутии

В дежурную часть ОМВД России по Верхневилюйскому району поступило сообщение об умышленном поджоге столовой одного из местных пансионатов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность злоумышленника. Им оказался 20-летний местный житель, ранее неоднократно судимый. Как выяснилось, мужчина состоит на учете в психологическом диспансере. Поджог он совершил без какого-либо мотива.

Подозреваемый направлен на медико-психиатрическое обследование.