Психиатр: Шизофрения не причина гениальности, она — ее спутник

Психиатрическая больница – одно только название этого учреждения у многих вызывает неподдельный ужас.

Сумасшедший дом… Психушка… Какими только названиями не нарекают лечебное учреждение, профиль которого предполагает лечение людей с расстройствами психики.

Воображение многих людей подстегивают художественные фильмы, страшные истории давно ушедших времен, когда фармакологического лечения психически больных людей толком не существовало, а также разнообразные байки, которые и по сей день активно гуляют в обществе.

В интервью Ким Натальи Владимировны, заведующей мужским психиатрическим отделением Якутского Психоневрологического Диспансера, вы узнаете о том, каково это — быть психиатром, откуда берутся психические расстройства, и о том, какие утверждения народа о психиатрии верны.

— Наталья Владимировна расскажите, как Вы решили связать свою жизнь с медициной, стать психиатром?

— Ещё с детства я знала, что буду врачом, уверенно об этом всем заявляла.

После школы поступила в Жатайский медицинский лицей, по окончанию — стала работать медсестрой.

Чем больше я работала, тем больше понимала, что хочу стать врачом. Осознано и целенаправленно поступала в Мединститут четыре года подряд, и наконец, в 2002 году поступила.

Училась с удовольствием, все давалось очень легко, благодаря уже имевшемуся медицинскому опыту. Во время учебы продолжала работать, время летело незаметно.

Психиатрию на заметку я взяла, будучи студенткой училища — на третьем курсе нас привели на практику в психоневрологический диспансер. Тогда наш преподаватель привёл нам больного, который рассказал о своей жизни. Было очень интересно, историю этого больного я не забуду никогда.

В институте, как это часто бывает у многих студентов – медиков, сто раз менялось мнение — кем же я все-таки хочу стать? Хотела быть и хирургом, и реаниматологом, и гинекологом, но на пятом курсе началась психиатрия, и всё, все мои ранние интересы отошли на последний план, я записалась на кружок по психиатрии.

Мне было очень интересно, что, от чего и как все происходит. Именно тогда я для себя сделала вывод, поняла, — психиатрия это нечто совершенно иное, что как минимум нельзя потрогать, посмотреть или послушать, как например, в работе терапевта, хирурга или гинеколога.

В 2008 году, успешно окончив мединститут СВФУ, прошла интернатуру по психиатрии, поступила на работу в ЯРПНД, и с тех пор никуда отсюда не уходила.

Начав работу участковым психиатром в поликлинике, затем в 2010 году перешла в стационар, и в 2016 году была назначена заведующей мужским отделением.

— В чем заключается работа врача – психиатра, какие особенности имеются в профессии?



Мы занимаемся расстройствами нервной системы, которые отражаются на поведении человека.

Слушая больного, психиатр должен отслеживать сложные пируэты и узоры течения жизни и болезни пациента — эмоции, мысли, ощущения. Это требует от врача еще более сложных, утонченно-изощренных, своеобразных и специфических, в каждом случае индивидуально-неповторимых виражей восприятия и анализа информации от больного.

Если у терапевта контакт с больным уже естественен сам по себе, то психиатру приходится постепенно и осторожно, деликатно и длительно устанавливать его. После чего бережно и тактично сохранять, как залог успешного лечения.

Психиатр лечит болезни мозга не как органа, а страдания человеческой души, симптомы которых скрыты, но по форме очевидны для опытного взгляда врача. Депрессия, например, часто маскируется под различные соматические заболевания или же болезненные идеи и галлюцинации, о которых больной сам рассказывает далеко не сразу.

В психиатрии не получится ничего потрогать и посмотреть — слушая больного, психиатр должен уметь отслеживать сложные пируэты и узоры течения жизни и болезни пациента — эмоции, мысли, ощущения.

— В мире существует огромное количество стереотипов касаемо психиатрии, можно сказать, обществом давно негласно принято правило бояться людей с особенностями психического развития, бояться обратиться за помощью, с чем это связано?



— Большинство стереотипов, касающихся психиатрии, имеют исторические корни.

Лечение во времена средневековья было жестоким — во многих развитых и просвещенных странах тысячи душевнобольных горели на кострах — сжигались как вместилище нечистой силы, якобы порождающей болезнь.

В России, в 1800-ых годах, душевнобольным одежды и белья не полагалось, постелью служила солома на кирпичном полу, а весь лечебный инвентарь состоял из ремней, «капельных» машин» — считалось, что это излечит больного от навязчивых мыслей и галлюцинаций, также как и электросудорожная терапия — пропускание электрического тока через тело больного.

«Примеры лечения того времени можно перечислять бесконечно, — что и делает большинство СМИ, и ярко экранизирует кинематограф. Человеку такая информация гораздо «удобней» для восприятия — таким образом и рождаются мифы о том, лечение в психиатрии до сих пор представляет собой нечто страшное, и обращаться к психиатру будет себе дороже».







В настоящее время в лечении наших пациентов применяется психофармакотерапия. Существует достаточное количество различных препаратов нового поколения, которые отлично переносятся больными. Наряду с фармтерапией, в лечении наших пациентов мы используем различные психотерапевтические техники, самый простой и доступный — это арт-терапия. Пациенту предлагается рисовать тематические картины или создавать рисунки по своему желанию, таким образом, для нас становится возможным оценить степень тяжести заболевания, контролировать его течение, и в то же время, это дает больному возможность сконцентрироваться на процессе – что в свою очередь является естественной формой коррекции эмоционального состояния.

По поводу страха перед людьми с психическими расстройствами — душевнобольных всегда боялись, потому что так устроен человек — ото всего, что ему непонятно и страшно, он старается отгородиться.

— Расскажите о психических болезнях, их природе, причинах возникновения



— Психические заболевания возникают в результате разлада взаимодействия человека с окружающей средой — с природой и обществом. То есть, если человек легко контактирует с обществом, легко переживает трудности, — он считается психически здоровым.

О природе — чтобы мой рассказ не был похож на лекцию по психиатрии, условно разделю психические болезни на три группы.

Экзогенная группа психозов, возникшие в результате каких-либо внешних воздействий — к ним относятся психозы, вызванные травмами, острыми инфекционными заболеваниями, токсическими веществами — например, отравлением, в том числе алкоголем и наркотиками, заболеваниями внутренних органов, послеродовые психозы, психозы на фоне отрыва от алкоголя больных алкоголизмом.

Эндогенные психозы — это шизофрения, маниакально-депрессивный психоз, старческие психозы. Эти психозы имеют, как правило, наследственные корни. По какой причине возникают эндогенные психозы, точного объяснения медицина не дает.

Эндогенная депрессия – если психогенная депрессия возникает после травмирующего психику события, то эндогенная может появиться даже при полном благополучии или из-за мелкой неприятности. Расстройство часто постигает людей с определенными чертами характера: добросовестностью, обостренным чувством долга и ответственности наряду с неуверенностью в себе и тревожностью. Лечение такой депрессии заключается в правильном подборе лекарственных препаратов, длительном приеме антидепрессантов и коррекционной психотерапии, в ходе которой сглаживаются черты характера больного, провоцирующие развитие депрессии.

Пограничные состояния — это понятие используется для объединения не резко выраженных нарушений, граничащих с состоянием здоровья и отделяющих его от патологических, более серьезных психических расстройств.

Нестабильность — ключевая черта пограничного расстройства личности. Настроение у таких людей нестабильно, причем приступы сильной депрессии, тревожности или гнева возникают у них часто и, как правило, без видимой причины. У таких людей понятие о «Я» нестабильно, с периодами крайней неуверенности в себе и самовозвеличивания. Межличностные отношения этих людей неустойчивы и могут переключаться от идеализации других людей до презрения к ним без всякой причины. Люди с пограничным расстройством личности часто чувствуют безнадежную пустоту и поначалу стремятся к новому знакомому или врачу в надежде, что этот человек заполнит тот огромный вакуум, который они в себе ощущают. Они испытывают почти паранойяльное чувство отверженности и неверно принимают невинные действия других за желание покинуть их или отвергнуть. Например, если врачу приходится по болезни отменить назначенный прием, человек с пограничным расстройством личности может воспринять это как неприязнь с его стороны и прийти в состояние крайней подавленности или гнева. Наряду с перепадами настроения, нестабильностью и напряженностью межличностных отношений у них имеется тенденция к импульсивному и наносящему себе ущерб поведению, включая причинение себе увечий и суицидное поведение. Наконец, люди с пограничным расстройством личности склонны к трансу, во время которого они испытывают нереальность происходящего, теряют чувство времени и могут даже забыть, кто они.

Расстройства данной группы нарушают лишь определенные сферы психической деятельности. Люди с этим нарушением имеют достаточно хорошее чувство реальности, позволяющее им устоять в окружающем мире, но, встречаясь с конфликтами, они полагаются на примитивные механизмы защиты (такие, как отрицание) вместо овладения более совершенными способами. В возникновении и течении значительную роль играют социальные факторы, что с определенной долей условности позволяет характеризовать их как срыв психической адаптации.

По данным Международной Ассоциации Психиатров, около 500 миллионов человек во всем мире поражены психическими расстройствами. Из них не менее 60 миллионов страдают эндогенными заболеваниями шизофренического спектра. Распространенность этих заболеваний в различных странах и регионах всегда примерно одинакова, и достигает 1% с определенным колебанием в ту или иную сторону. Частота депрессивных расстройств, среди населения Земли составляет 3 – 9%, то есть, каждая пятая женщина и каждый десятый мужчина, раз в жизни переносит депрессивный эпизод. 6 – 9 % взрослого населения страдают расстройствами личности. Среди причин преждевременной смерти, психические расстройства составляют 12,3%.

— Есть ли «возраст» у психических расстройств?

Если говорить именно о возрасте, то психическим расстройствам больше подвержены молодые люди. Ведь мы живем в хроническом стрессе: кредиты, ипотеки, низкие зарплаты, конфликты в семье и на работе — все это приводит к депрессивным, тревожным расстройствам. Пластичность психики у молодых мужчин и женщин зачастую оказывается недостаточной для быстрого и адекватного приспособления к сложным и быстро меняющимся условиям окружающей среды.

В автопортретах, созданных больными во время психического заболевания, всегда искаженны черты лица, символизирующие, по их словам, «постороннее влияние» на целостность их мышления и «внутреннее спокойствие». Лица на таких портретах напоминают маски, отражающие сущность «заболевшей человеческой души» — страх, печаль, вину, обиду, радость, и многие другие чувства и эмоции

— Насколько часто люди самостоятельно обращаются за помощью?

— Часто, при городских поликлиниках работают антикризисные кабинеты, в среднем за неделю обращаются от 6 до 14 пациентов. Причиной обращения чаще являются реактивные депрессии – вид психического расстройства, появляющегося на фоне стресса, — семейные драмы, потеря близких людей, бытовые трудности.

Как правило, для многих пациентов мы оказываемся самыми последними в списке «обойденных» врачей. Бывает так, что человек долго болеет, появляется одна болезнь за другой, или отсутствует точный диагноз на протяжении длительного лечения, — больные сначала обходят всех специалистов, и только тогда, когда ни один врач не смог установить причину, люди вспоминают о психиатрах, и идут к нам.

Встречаются расстройства, которые взаимосвязаны с вегетативными дисфункциями со стороны различных органов – такое состояние называется соматоформным расстройством, когда психическое заболевание маскируется под различные заболевания других органов и систем.

«В моей практике был случай – женщина жаловалась на острые режущие боли в животе, на протяжении длительного времени. Врачи не могли найти причину, и даже провели лапароскопию – диагностическую операцию, но так и не обнаружили причину болей. И только после безрезультатной операции женщина обратилась в психиатрию, диагноз был установлен, лечение получено – боли исчезли».

С более тяжелыми заболеваниями, конечно, самообращения встречаются редко. За пациентов с болезнями из категории эндогенных расстройств чаще обращаются обеспокоенные родственники.

— По поводу анонимности и психиатрического учета, люди чаще всего бояться того, что обратившись один раз за помощью, их сразу поставят на психиатрический учет, так ли это?



— Нет, это не так. Диспансерному учету психиатра подлежат далеко не все обратившиеся за помощью. На учет мы ставим лишь в том случае, если выявили эндогенное заболевание или же тяжелое органическое заболевание головного мозга с психотическими нарушениями, потому что, как правило, они имеют хроническое течение, без наблюдения врача в таком случае нельзя находиться, иначе все закончится плачевно.

— Можно ли сказать, что в деревнях люди болеют реже, чем в городах? В селах ведь все-таки более спокойное течение жизни, хорошее питание…

— С одной стороны – да, однако… Ритм жизни в деревнях не только спокойный, но еще и ленивый. От того, что особо нечем себя занять, развлечь, жители начинают злоупотреблять алкоголем, и зачастую становятся нашими пациентами. Бывает и так, что пройдя курс лечения, вернувшись в деревню, больной прекращает лечение, и через некоторое время вновь становится нашим пациентом.

— Бытует мнение, что мужская психика слабее женской, верно ли оно?

— Женская психика более пластичнее мужской, но не сильнее. Женщинам свойственна многофункциональность, — совершать несколько дел одновременно, мужчины же мыслят гораздо обстоятельней, изучают проблему от и до, не отвлекаясь, не рассеивая внимание. Также и с поведением после стресса – со стороны можно подумать, что мужчина слишком тяжело переживает, к примеру, сокращение на работе. На самом деле – мужчине требуется разобраться в ситуации досконально, пережив сложившиеся обстоятельства не отвлекаясь. Женщине в свою очередь, гораздо легче отвлечься, переключится, забыть о проблеме.

— Говорят, что шизофрения – болезнь великих людей, правда ли это?

— То утверждение, что только высокоинтеллектуальные люди заболевают шизофренией – самое правдивое.

«Я очень люблю разговаривать с некоторыми пациентами, больными шизофренией, — их мозгу неведомы границы, он не стеснен рамками сознания и потому способен выдавать абсолютно новые, нестандартные идеи, находясь в состоянии измененного, расширенного сознания».

Повышенная впечатлительность, чрезмерная ранимость наряду с неспособностью и нежеланием окружающих понять устремления таланта, часто создают очень высокую нагрузку на нервную систему одаренного человека, заставляя ее работать в аварийном режиме, в результате которого перегрузки приводят к психическим срывам. Как говорится, многие знания – многие печали.

Тем не менее, ошибочно будет полагать, что если здоровый человек заболеет шизофренией, то он непременно станет гением. Шизофрения не причина гениальности, а ее спутник.

— Отражается ли Ваша профессия на повседневной жизни?

Сказывается она на моем окружении, — многие из моих друзей и родственников часто просят о личной консультации, порой за помощью обращается даже очень далекая родня.

Если говорить об усталости – у меня ее не появилось за все 10 лет работы, я очень люблю свою профессию, и с удовольствием совмещаю работу в ЯРПНД с частным приемом в других клиниках.

Отпуск у нас самый длинный среди всех работников здравоохранения – три месяца, их вполне хватает, чтобы оградить себя от профессионального выгорания.

— И напоследок, посоветуйте, как сохранить психическое здоровье нерушимым?

— Мыслите позитивно, всегда верьте в лучшее, настраивайте себя только на хорошее. Учитесь радоваться простым вещам, улыбайтесь, не смотря ни на что. Неспроста про нас психиатров говорят, что мы все время улыбаемся – так оно и есть, мы всегда радуемся жизни, редко кто из нас мрачен. Все это вовсе не потому, что «мы со своими пациентами заодно», мы не повторяем их нелегкого опыта, мы следуем золотому правилу в психиатрии – всегда улыбаться, быть добрее и любить жизнь.

Круглосуточный номер «горячей линии» по вопросам качества психиатрической помощи: 8-914-297-2016.

Круглосуточная психологическая служба:

Психологическая помощь:8-800-100-35-50

Детский телефон доверия:8-800-2000-122

сайт ГБУ РС(Я) «Якутский психоневрологический диспансер» http://www.yrpnd.ru