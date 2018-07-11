«Прыжок в Тампере». Диана Адасько дебютирует на первенстве мира!

В Тампере (Финляндия) во вторник стартовало первенство мира по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет. Мировой форум сильнейших легкоатлетов продлится до 15 июля. Девять россиян, которые получили допуск ИААФ, выступят на турнире и поборются за престижные медали планетарного форума.

Состав сборной России:

Диана АДАСЬКО (тройной прыжок), 2. Алексей Фадеев (высота), 3. Аксана Гатауллина (шест), 4. Степан Кекин (многоборье), 5. Елизавета Бондаренко (шест), 6. Полина Миллер (200 м), 7. Николай Орлов (копье), 8. Алина Шаркова (400 м c/б), 9. Мария Кочанова (высота)

Якутская спортсменка Диана Адасько впервые примет участие в соревнованиях такого уровня. Хочется добавить, что она пытается прорваться на международную арену не первый год. Так, в 2016 году, выиграв первенство России в Челябинске, спортсменка выполнила норматив для участия в первенстве Европы, но в последний момент российских юниоров не допустили к стартам под видом санкций. В прошлом году была также аналогичная ситуация. И вот 22 июня в 2018 года девяти российским легкоатлетам все же дали допуск к международным стартам. С радостной новостью Адасько поделилась со своими подписчиками в Инстаграме:

«Два года ожиданий и мечтаний, и вот оно свершилось! Осознавая и обдумывая все, понимаешь, насколько сильно могут измениться планы. Одно событие влечёт за собой море новых открытий и стремлений. Новые знакомства, ощущения. Что-то приходится перебороть и вовсе забыть об этом страхе. Одним словом, выползти из зоны комфорта и взять ответственность за свои действия. Ничего не делается просто так. Согласны?»

А накануне важного старта корреспондент Sportyakutia.ru связался и с личным тренером спортсменки Петром Нечаевым:

«Мы все очень ждем выступления Дианы на первенстве мира. Для нее это дебют на большой спортивной арене. Естественно, она, да и мы тоже вместе с ее родителями, друзьями сильно волнуемся и переживаем. Но Диана сильная духом спортсменка, она настоящий боец. Не хочется делать каких-либо прогнозов перед стартом, давайте просто насладимся этим моментом и, скрестив пальцы, пожелаем удачи», — поделился тренер.

Согласно мировому рейтингу у юниорок в тройном прыжке Диана Адасько занимает 11-ю строчку с лучшим результатом на 13.45 м. Лидерами же считаются болгарка Александра Начева (14.00 м) и кубинка Дависледис Велазко (13.92, личный рекорд — 14.08).

Напомним, в программе первенства мира тройной прыжок, в котором выступит наша легкоатлетка, пройдет в заключительные дни соревнований. 14 июля спортсмены пройдут квалификацию, а 15 июля начнутся женские финалы.

Результаты соревнований в режиме онлайн доступны по ссылке

Онлайн трансляция турнира доступна по ссылке

17-й чемпионат мира по лёгкой атлетике среди юниоров пройдёт 10-15 июля на стадионе «Ратина» в Тампере, Финляндия. В соревнованиях, согласно правилам, смогут принять участие спортсмены 1999 года рождения и моложе, выполнившие в течение квалификационного периода установленные нормативы и требования.