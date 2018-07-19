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19 июля 2018, 12:25
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Прямой разговор с Ириной Алексеевой

В субботу, 21 июля в телевизионном эфире Россия-1 (ГТРК «Саха») в 08 час. 30 мин. начальник – главный архитектор Управления архитектуры и градостроительной политики города Якутска Ирина Дмитриевна АЛЕКСЕЕВА примет участие в передаче «ПРЯМОЙ РАЗГОВОР». 

Свои вопросы телезрители могут задать в прямом эфире, позвонив в студию по номеру 32-02-02 в течение эфирного времени. Вопросы, не прозвучавшие в прямом эфире, передаются участнику после программы.

Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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