Прямой разговор с Ириной Алексеевой

В субботу, 21 июля в телевизионном эфире Россия-1 (ГТРК «Саха») в 08 час. 30 мин. начальник – главный архитектор Управления архитектуры и градостроительной политики города Якутска Ирина Дмитриевна АЛЕКСЕЕВА примет участие в передаче «ПРЯМОЙ РАЗГОВОР».

Свои вопросы телезрители могут задать в прямом эфире, позвонив в студию по номеру 32-02-02 в течение эфирного времени. Вопросы, не прозвучавшие в прямом эфире, передаются участнику после программы.