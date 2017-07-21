Прямой разговор с Айсеном Николаевым

В субботу, 22 июля, в телевизионном эфире ВГТРК «Саха» (Россия — 1) в 08 час. 20 мин. глава городского округа «город Якутска» Айсен Сергеевич НИКОЛАЕВ примет участие в передаче «ПРЯМОЙ РАЗГОВОР».

Свои вопросы телезрители могут задать в прямом эфире, позвонив в студию по номеру телефона 32-02-02 в течение эфирного времени. Вопросы, не прозвучавшие в прямом эфире, передаются участнику после программы.