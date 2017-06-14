Прямой разговор с Антонидой Корякиной

В субботу, 17 июня, в телевизионном эфире ВГТРК «Саха» (Россия-1) в 08 час. 40 мин. начальник Управления культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска Антонида Николаевна Корякина примет участие в передаче «ПРЯМОЙ РАЗГОВОР».

Свои вопросы телезрители могут задать в прямом эфире, позвонив в студию по номеру телефона 32-02-02 в течение эфирного времени. Вопросы, не прозвучавшие в прямом эфире, передаются участнику после программы.