Прямой разговор с Александром Саввиновым

Сегодня, 6 июля, в 11 часов 13 минут на канале Якутия 24 в прямом эфире смотрите интервью с Александром Саввиновым, Председателем Якутской городской Думы. В интервью пойдет речь о деятельности Якутской городской Думы III созыва.
Источник: Пресс-служба Якутской городской Думы.
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